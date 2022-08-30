Сахалинская область — один из регионов, которые активно доносят свою позицию по регулированию в рыбной отрасли. При решении этих вопросов важно учитывать эффект для прибрежных территорий, отмечает губернатор Валерий Лимаренко . В интервью «Fishnews — Новости рыболовства» глава региона рассказал, с какими предложениями областные власти выступают при определении ключевых для отрасли принципов доступа к ресурсу.

— Валерий Игоревич, рыбная отрасль традиционно играет особую роль на островах. Однако санкции приводят к изменениям в экономике. В новых условиях рыбохозяйственный комплекс по-прежнему является лидирующим направлением в Сахалинской области?

— Рыбопромышленные предприятия нашего региона продолжают работать в штатном режиме, несмотря на введенные санкционные ограничения.

Показатели отрасли растут. В первой половине года вылов увеличился на 18% и составил 376,5 тыс. тонн. Производство рыбной продукции выросло на 19% и достигло 205,6 тыс. тонн.

Сейчас идет промысел тихоокеанских лососей. По оперативным данным на 1 августа, объем вылова превысил показатели на ту же дату цикличного 2020 года на 2,2 тыс. тонн и составил 9,5 тыс. тонн.

Развивается и работа на внешних рынках: показатели экспорта продукции из водных биоресурсов за первое полугодие увеличились на 20% по сравнению с уровнем за тот же период 2021 года — до 131,2 тыс. тонн. Рыбная отрасль обеспечивает налоговые отчисления, рабочие места, предприятия участвуют в социальных проектах.

— У региона появились новые инструменты для развития экономики, теперь дело за тем, чтобы они заработали на практике. Привлечение инвестиций на Курилы предполагает новый преференциальный режим. Проявляют ли к этим возможностям интерес компании, желающие заниматься аквакультурой, рыбопереработкой?

—Одним из направлений, способных привлечь инвесторов к работе на Курилах, мы считаем марикультурную отрасль. Акватория островов — перспективный район для марикультуры. В водах Кунашира и островов Малой Курильской гряды (это более 50 тыс. га) можно выращивать морского ежа, приморского гребешка, ламинарию и трепанга.

Уже сейчас мы видим, что рыбохозяйственные предприятия Сахалинской области проявляют интерес к этому направлению аквакультуры и готовы инвестировать в ее развитие в условиях нового преференциального режима.

В районе Кунашира и островов Малой Курильской гряды сформированы четыре рыбоводных участка под развитие морской аквакультуры. Их планируется использовать для выращивания морского ежа, приморского гребешка, ламинарии и трепанга. Аукцион намечен на 29 августа, поэтому рассматривается вопрос о том, чтобы подписать соглашения о намерении реализации инвестиционных проектов между Федеральным агентством по рыболовству, правительством Сахалинской области и инвесторами на Восточном экономическом форуме (к моменту публикации интервью уже были размещены протоколы рассмотрения заявок на аукционы — прим. ред.).

— Предприятия рыбной промышленности продолжают запускать на островах новые производства, модернизировать и расширять действующие мощности. Какую поддержку инвесторам в отрасли обеспечивает область? Я говорю не только о прямых субсидиях, но и о защите интересов производителей региона при формировании федеральной политики и регулирования.

— На региональном уровне мы стараемся стимулировать реализацию инвестиционного потенциала в рыбной отрасли, выделяя средства на возмещение части затрат, понесенных при выполнении таких проектов. За последние пять лет предприятия рыбохозяйственного комплекса получили на эти цели из областного бюджета 868,5 млн рублей.

В этом году планируем заявиться на софинансирование из федерального бюджета на компенсацию затрат, понесенных при создании и модернизации объектов по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков. Речь идет о 250 млн рублей.

Конечно, наши предприятия встревожены предстоящими изменениями федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

Этот законопроект предлагает выделить 100% объема моллюсков и прочих водных беспозвоночных через аукционы путем досрочного расторжения договоров, которые были заключены с пользователями в 2018 году на 15 лет.

Поэтому правительство Сахалинской области предложило отложить проведение аукционов по моллюскам и прочим водным беспозвоночным до окончания срока действия уже заключенных договоров. Указанное положение законопроекта подрывает доверие бизнеса к государству и может привести к прекращению реализации долгосрочных программ и инвестиционных проектов, а также к банкротству предприятий.

Также правительство области направило замечания к законопроекту в части предоставления инвестиционных квот под строительство рыбоперерабатывающего комплекса — единого объекта инвестиций, увязывающего строительство берегового предприятия по производству рыбопродукции и флота. Считаю, что инвестиционные квоты на минтай и сельдь должны выделяться в равных долях отдельно под сооружение береговых рыбоперерабатывающих заводов и отдельно под строительство судов рыбопромыслового флота. Предоставление квот специально для береговых предприятий уже положительно зарекомендовало себя на первом этапе.

Такое решение позволит только в Сахалинской области в течение трех лет создать пять новых высокотехнологических рыбоперерабатывающих заводов. Четыре из них будут введены в строй на Курильских островах. Появление новых производств обеспечит тысячи рабочих мест.

— Отрасль во многом оценивают по тому, сколько рыбы на прилавках, какого она качества и по какой цене. Как повышаете доступность рыбы и морепродуктов для жителей региона?

— В соответствии с моим поручением в постоянном режиме уже второй год на территории Сахалинской области реализуется проект по обеспечению населения свежей рыбной продукцией.

Напрямую от рыбаков, минуя посредников, рыба в свежем виде доставляется во все районы области. Приведу немного цифр. Только за первые полгода жители региона получили таким образом более 250 тонн свежевыловленной рыбы. Это в 2,5 раза больше, чем за первую половину 2021-го.

В этом году мы запустили принципиально новый формат оповещения населения о продажах свежей рыбы. Любой житель может зайти в геоинформационную систему Сахалинской области (ГеоИС), выбрать раздел «Свежая рыба» и увидеть места реализации этой продукции в муниципальных образованиях, ассортимент и цены. Карта обновляется ежедневно. Через мобильное приложение «Острова 65» автоматически рассылаются push-уведомления. Необходимо скачать это приложение и в личном кабинете указать муниципальное образование, в котором вы проживаете. Также в приложении предусмотрена обратная связь по качеству и доступности рыбы. Надеемся, что всё это поможет жителям региона получать хорошую недорогую продукцию от наших рыбаков.

— В этом году в Сахалинской области создано министерство по рыболовству. Что подтолкнуло к такому решению?

— Повышение статуса ведомства, занимающегося вопросами рыбного хозяйства на Сахалине и Курилах, отражает роль отрасли в экономике нашего региона. Стоят задачи эффективно представлять интересы области на федеральном уровне, в том числе при разработке регулирующих эту сферу документов, и, конечно, обеспечивать доступность рыбы и морепродуктов для жителей региона. Статус министерства позволит на другом уровне взаимодействовать с федеральными ведомствами.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Август 2022 г.