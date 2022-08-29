Власти Сахалинской области предложили взвешенно подойти к изменениям по квотам

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко на совещании у председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина озвучил позицию властей региона по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов.

На совещании у руководителя профильного комитета Госдумы по нашумевшему проекту изменений закона о рыболовстве выступили представители федеральных ведомств, парламента, региональных властей и бизнеса, сообщает корреспондент Fishnews.

Необходимо, безусловно, активно развивать рыбную отрасль, отметил Иван Радченко. В Сахалинской области открываются новые современные перерабатывающие комплексы, создается холодильная инфраструктура, запускаются лососевые рыбоводные заводы. Но к вопросам изменений законодательства нужно подходить взвешенно, с учетом позиций регионов, подчеркнул министр по рыболовству Сахалинской области. При этом необходимо оценить и учитывать эффективность первого этапа программы квот под инвестиции, считают власти региона.

«Отдельные положения законопроекта сегодня никак не учитывают интересы наших регионов и не позволяют обеспечить развитие прибрежных территорий», — заявил руководитель областного ведомства.

Губернатор Валерий Лимаренко ранее обращался к федеральным властям по поводу рисков перераспределения долей квот на промысел моллюсков и других морепродуктов на аукционах. 38 предприятий региона работают по договорам, заключенным в 2018 г. на 15 лет. При лишении ресурса их деятельность может оказаться под угрозой, при этом могут быть потеряны рабочие места на Курильских островах, считают областные власти.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании отметил, что аукционы по моллюскам и другим морепродуктам — наиболее дискуссионная тема.

Валерий Лимаренко также указывал на необходимость определить рыбопромысловые суда и береговые заводы в качестве самостоятельных объектов инвестиций для получения инвестиционных квот. Именно такой механизм уже используется на первом этапе программа, в стране запущено более 20 береговых предприятий.

Пока эти предложения не были учтены при подготовке законопроекта. Иван Радченко выразил надежду, что депутаты Госдумы обеспечат максимально открытое обсуждение документа с участием регионов и бизнес-сообщества.

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