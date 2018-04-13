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Добыча лосося на Амуре. Фото пресс-службы компании «Дикий улов»

АРУК: Правила рыболовства не учли проблему Амура

Члены Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) обратились к властям региона. Рыбопромышленники просят донести их позицию до руководства отрасли и дополнить проект изменений в правила рыболовства более серьезными ограничениями по Амуру.

Актуализированный вариант поправок в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, предложенный Минсельхозом, в настоящее время размещен на сайте regulation.gov.ru и проходит стадию публичных обсуждений. В частности, он предусматривает изменения по организации добычи лососей.

Проблемный пункт

Оценку документу дали члены Ассоциации добывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края. В объединении напомнили о негативных последствиях, к которым привела проблема перелова в реке Амур, проявившаяся в лососевую путину прошлого года. «Эта проблема в 2017 году стала причиной митингов, многочисленных критических публикаций в СМИ, недовольства в профессиональной среде. Рыбохозяйственная наука признала наличие проблемы, подтвердила наличие чрезмерной промысловой нагрузки в устье и лимане реки Амур», – отмечают в АРУК. Вопрос обсуждался на осеннем ДВНПС, был предложен ряд ограничительных мер, по мнению ассоциации, недостаточных, но все же позволяющих снизить промысловую нагрузку. Вопрос по Амуру был поднят и на IV Съезде рыбаков.

«Стало казаться, что работу над антикризисными мерами для Амура удалось вывести в конструктивное и деловое русло, – рассказал Fishnews председатель АРУК Максим Бергеля. – Принятые меры должны были найти свое отражение в пункте 43.2 правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна». Но в нынешней редакции проекта приказа, проходящего процедуру ОРВ, никакого упоминания об изменениях в пункт 43.2 рыбаки не увидели, отметил руководитель ассоциации.

В объединении убеждены, что в случае принятия документа в таком виде негативные последствия для края наступят уже в путину-2018. И выразятся они в нарастании социальной напряженности, вынужденном закрытии многих рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов и усугублении ситуации с состоянием популяции тихоокеанских лососей в Амуре, отмечают в ассоциации.

Что спасет Амур?

Реакция рыбопромышленных предприятий и местных жителей выразилась в письме краевым органам власти: члены АРУК обратились с просьбой рекомендовать Росрыболовству внести ряд изменений.

«Считаем необходимым внести в пункт 43.2 правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна следующие ограничения, направленные на снижение промысловой нагрузки в реке Амур, и запретить к применению в Хабаровском крае:

– плавные донные сети и плавные сети с подвесками («поводцами») в реке Амур (включая протоки и притоки) на участке от Николаевска-на-Амуре до линии, соединяющей мыс Пронге и мыс Табах;

– плавные сети в реке Амур (включая протоки и притоки): в границах Николаевского и Ульчского районов длиной более 150 м и высотой более 9 м, в границах Комсомольского, Амурского, Нанайского и Хабаровского районов длиной более 150 метров и высотой более 6 метров;

– одновременное использование более 15 плавных сетей на одном рыболовном (рыбопромысловом) участке;

– ставные сети в реке Амур (включая протоки и притоки) для добычи (вылова) тихоокеанских лососей;

– ставные невода для добычи (вылова) частиковых видов рыб, а также туводных лососевых видов рыб – на расстоянии менее 2 км, а для добычи (вылова) корюшек (корюшки малоротой, корюшки малоротой японской, корюшки азиатской зубастой) – на расстоянии менее 500 метров друг от друга;

– вентеря, каравки («корсаки») с длиной крыла более 250 м на расстоянии менее 500 м друг от друга и от ставных неводов;

– закидные невода – на расстоянии менее 1 км от ставных неводов и заездков; порядки ловушек для добычи (вылова) миног – на расстоянии менее 300 м один от другого, на расстоянии менее 500 м от устьев рек, впадающих в реку Амур; плавные сети – на расстоянии менее 1 км от ставных неводов и ставных неводов типа «заездок»;

– ставные невода типа «заездок» – на расстоянии менее 1 км от ставных неводов и менее 2 км друг от друга;

– ставные невода, ставные невода типа «заездок» с длиной крыла более 1000 м (на участке реки Амур от Николаевск-на-Амуре до линии, соединяющей мыс Пронге и мыс Табах) и ставные невода, ставные невода типа «заездок» с длиной крыла более 500 м (на участке реки Амур от Хабаровска до Николаевск-на-Амуре);

– ставные невода типа «заездок» в реке Амур (включая протоки и притоки) для добычи (вылова) тихоокеанских лососей с более чем одной глаголью;

– ставные невода типа «заездок» в реке Амур (включая протоки и притоки), не оборудованные проходным окном в крыле с шириной не менее 5 м, а также не оборудованные видеокамерами, позволяющими отслеживать закрытие ловушки и поднятие проходного окна в проходные периоды;

– одновременно на одном рыболовном участке стационарные орудия лова (ставные невода, ставные невода типа «заездок»), закидные невода и объячеивающие орудия лова (плавные сети) в реке Амур».

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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