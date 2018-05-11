11 мая 2018 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Владимир Путин в четвертый раз стал президентом, главой правительства переназначен Дмитрий Медведев. Теперь ожидается выход указов о структуре федеральных ведомств и новом составе кабмина.

Кто будет курировать рыбу

Самая горячая тема сейчас – новый состав правительства. 7 мая, общаясь с депутатами, Дмитрий Медведев (на тот момент еще кандидат на пост премьера) озвучил предложения по кандидатурам своих заместителей. В качестве куратора АПК была назван Алексей Гордеев – нынешний полпред президента в Центральном федеральном округе много лет руководил Министерством сельского хозяйства РФ (в течение нескольких лет совмещал эту должность с работой на посту зампреда правительства). Участвовал в организации и проведении важнейшего для рыбной отрасли заседания президиума Госсовета, состоявшегося в 2007 г.

В качестве заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства Дмитрий Медведев предложил Константина Чуйченко. С 2008 г. он работает на посту помощника президента – начальника Контрольного управления президента РФ. С 2012 г. – руководит межведомственной рабочей группы по подготовке предложений, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса.

Указы о новом составе кабмина должен подписать президент Владимир Путин. В прошлый раз, в 2012 г., такие документы вышли через две недели после инаугурации главы государства – 21 мая.

Перезаключение договоров – процесс идет

10 мая завершился прием заявок о закреплении долей квот добычи на 15 лет. Не позже 24 мая Росрыболовство должно опубликовать на своем сайте информацию о замечаниях к документам, способных стать основанием для отказа в закреплении доли. Пользователям будет дано время на устранение ошибок. Перезаключение договоров – приоритетная задача на нынешний год, подчеркнули ранее в федеральном агентстве.

На сайте Fishnews материалы по заявочной кампании собраны в рубрике «Квоты-2018».

Ставки принимаются

Минсельхоз на этой неделе представил проект изменений Налогового кодекса: пересмотреть предлагается систему взимания сбора за пользование водными биоресурсами.

По части объектов ставку сбора предлагается поднять, причем по некоторым видам ВБР весьма существенно. По нескольким позициям, напротив, предусмотрено снижение.

Платить 15% от норматива, согласно проекту, смогут градо- и поселкообразующие организации, но вот определять такие предприятия будут по-новому. В частности, предполагается использовать соглашение с муниципальными властями.

Для других категорий плательщиков проект предусматривает возможность использовать один из трех видов вычета. С его помощью планируется поддержать развитие переработки, обновление рыбопромыслового флота и продажи рыбопродукции на внутреннем рынке.

Проект поправок мы разместили на сайте Fishnews, также планируем рассказать об оценках экспертов.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru