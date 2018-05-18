18 мая 2018 года

Новое правительство – президент определился

Глава государства Владимир Путин поддержал предложения о новом составе правительства. Пост зампреда получает Алексей Гордеев. Новым главой Минсельхоза станет Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Медведев был назначен премьер-министром 8 мая. Теперь определен и остальной состав кабмина. Президент Владимир Путин 18 мая поддержал предложения о кандидатурах заместителей председателя правительства и федеральных министров, сообщает корреспондент Fishnews.

Вице-премьеров теперь 10

Первым вице-премьером становится Антон Силуанов. Новую должность он совместит с постом главы Минфина. Также зампредами правительства будут Алексей Гордеев, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Юрий Борисов, Ольга Голодец, Максим Акимов. Работу в качестве вице-премьера – полпреда президента в ДФО продолжит Юрий Трутнев.

Заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства становится Константин Чуйченко. С 2008 г. он работал на посту помощника президента – начальника Контрольного управления президента РФ. С 2012 г. руководил межведомственной рабочей группы по подготовке предложений, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса. Одна из задач МРГ – готовить и представлять президенту предложения по развитию отрасли.

Алексея Гордеева Дмитрий Медведев (на тот момент еще кандидат в премьер-министры) ранее предложил в качестве вице-премьера, курирующего сельское хозяйство.

В 1999 по 2009 гг. он работал на посту министра сельского хозяйства (с 1999 по 2000 гг. возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия). С 2000 по 2004 г. также являлся заместителем председателя правительства РФ. С 2009 по 2017 г. руководил Воронежской областью. В декабре прошлого года был назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе.

Алексей Гордеев участвовал в подготовке судьбоносного для рыбной отрасли заседания президиума Госсовета, которое провел в августе 2007 г. в Астрахани президент Владимир Путин. Министр сельского хозяйства озвучил тогда предложения рабочей группы по развитию рыболовства и переработки. Была отмечена важность распределения квот на долгосрочной основе. В перечне поручений президента по итогам заседания нашли отражение важнейшие для организации промысла вопросы – об обязательной доставке уловов водных биоресурсов и продукции из них на таможенную территорию России, о сокращении списка объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов, об оперативном регулировании добычи лососей. Как отмечают эксперты, решения, принятые в период работы Алексея Гордеева, стали основой для современного развития рыбного хозяйства.

У Минсельхоза – новый глава

Министром сельского хозяйства решено назначить Дмитрия Патрушева, с 2010 г. занимавшего пост председателя правления Россельхозбанка. Ранее, с 2015 г., министерством руководил Александр Ткачев.

Новое Министерство просвещения возглавит Ольга Васильева, Министерство науки и образования – Михаил Котюков (руководил ФАНО). Министр ЖКХ и строительства – Владимир Якушев, министр транспорта – Евгений Дитрих.

Сергея Донского на посту министра природных ресурсов и экологии сменяет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Максим Орешкин сохраняет должность министра экономического развития. Антон Силуанов – министра финансов (также его решено назначить первым вице-премьером). Руководить Министерством энергетики продолжит Александр Новак, министерством культуры – Владимир Мединский. Главой Минпромторга остается Денис Мантуров. Министром здравоохранения переназначается Вероника Скворцова, министром труда и соцзащиты – Максим Топилин. Министр обороны – Сергей Шойгу. Глава МИД – Сергей Лавров. Министром по делам Северного Кавказа становится Сергей Чеботарев.

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Константин Носков (руководил Аналитическим центром при правительстве), главой МЧС – Евгений Зиничев.

Минвостокразвития возглавит губернатор Амурской области Александр Козлов, в прежнем правительстве эту должность занимал Александр Галушка. Сохраняют посты министр спорта Павел Колобков, глава Минюста Александр Коновалов, руководитель МВД Владимир Колокольцев.

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