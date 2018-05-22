Новости
Совещание председателя правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА с вице-премьерами. Фото пресс-службы кабмина

Вице-премьеры поработают над реализацией «майского» указа

Согласованный вариант Основных направлений деятельности правительства до 2024 г. и прогноз социально-экономического развития РФ на этот период должны быть внесены в кабмин до 1 сентября. Каждому ведомству предстоит проработать свою часть.

Премьер Дмитрий Медведев провел со своими заместителями первую встречу после назначения нового состава правительства. Обсуждалась реализация нового «майского» указа президента, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

О чем «майский» указ

7 мая Владимир Путин, в четвертый раз ставший президентом России, подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.».

Среди национальных целей - вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира, темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, снижение в два раза уровня бедности, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Механизмы и ресурсы для достижения национальных целей должны быть предусмотрены при подготовке Основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2024 г. и прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 г. Эти документы кабмин должен утвердить до 1 октября.

Также правительству предстоит разработать (скорректировать) совместно с региональными властями национальные проекты (программы) по 12 направлениям. В их числе - образование, экология, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

До 1 октября президент поручил правительству утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. К этой работе должны быть привлечены власти регионов.

Что поручил Медведев

На совещании с вице-премьерами 21 мая Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время подпишет перечень поручений по реализации указа президента.

Предстоит определить реперные точки. Указ президента, отметил премьер, задает стратегические направления движения. «Важно помнить, что он имеет большую рамочную форму. Все промежуточные цели, тактика – это все наши с вами задачи. Надо разбить этот путь по годам, по этапам, в каждом случае определить целевые показатели, контрольные точки и значения, на которые мы должны выйти», - сказал председатель правительства.

Он поручил вице-премьерам организовать работу по тем направлениям, которые они координируют. При этом Дмитрий Медведев сообщил, что окончательно распределить обязанности между зампредами планирует в ближайшую неделю. «Но вы и так знаете, чем должны заниматься.Я об этом объявил, еще когда пришел в Государственную Думу», - добавил премьер.

Финальные варианты национальных проектов, комплексного плана по инфраструктуре должны быть готовы до 15 августа, чтобы затем доработать проект Основных направлений деятельности правительства.

Согласованный вариант главных документов – Основных направлений деятельности правительства и прогноза социально-экономического развития на период до 2024 г. - премьер поручил внести в кабмин до 1 сентября. Каждое ведомство должно проработать свою часть, вице-премьеры - свести все предложения ведомств и при необходимости снять разногласия.

Fishnews

  • Совещание председателя правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА с вице-премьерами. Фото пресс-службы кабмина
  • Совещание председателя правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА с вице-премьерами. Фото пресс-службы кабмина
    •
    НазадМетки: правительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    Время принимать антикризисные меры на Амуре

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

    Артем ВИЛКИН

    Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

    Все интервью

    Личное мнение

    Представитель ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

    Представитель ООО «УК НОРЕБО»

    Сергей СЕННИКОВ

    Что ждать?

    Руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр ХРИСТЕНКО

    Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства

    Александр ХРИСТЕНКО

    Как повысить эффективность рыбоохраны

    Все материалы

    Крупным планом

    Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

    Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

    Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

    Во что вкладываются сахалинские рыбаки

    Кальмар

    Кальмар преткновения

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    Все материалы

    События

    Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

    Глобальный рынок оценил российскую рыбу

    Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

    Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.