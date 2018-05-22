22 мая 2018 года

Вице-премьеры поработают над реализацией «майского» указа

Согласованный вариант Основных направлений деятельности правительства до 2024 г. и прогноз социально-экономического развития РФ на этот период должны быть внесены в кабмин до 1 сентября. Каждому ведомству предстоит проработать свою часть.

Премьер Дмитрий Медведев провел со своими заместителями первую встречу после назначения нового состава правительства. Обсуждалась реализация нового «майского» указа президента, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

О чем «майский» указ

7 мая Владимир Путин, в четвертый раз ставший президентом России, подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.».

Среди национальных целей - вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира, темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, снижение в два раза уровня бедности, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Механизмы и ресурсы для достижения национальных целей должны быть предусмотрены при подготовке Основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2024 г. и прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 г. Эти документы кабмин должен утвердить до 1 октября.

Также правительству предстоит разработать (скорректировать) совместно с региональными властями национальные проекты (программы) по 12 направлениям. В их числе - образование, экология, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

До 1 октября президент поручил правительству утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. К этой работе должны быть привлечены власти регионов.

Что поручил Медведев

На совещании с вице-премьерами 21 мая Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время подпишет перечень поручений по реализации указа президента.

Предстоит определить реперные точки. Указ президента, отметил премьер, задает стратегические направления движения. «Важно помнить, что он имеет большую рамочную форму. Все промежуточные цели, тактика – это все наши с вами задачи. Надо разбить этот путь по годам, по этапам, в каждом случае определить целевые показатели, контрольные точки и значения, на которые мы должны выйти», - сказал председатель правительства.

Он поручил вице-премьерам организовать работу по тем направлениям, которые они координируют. При этом Дмитрий Медведев сообщил, что окончательно распределить обязанности между зампредами планирует в ближайшую неделю. «Но вы и так знаете, чем должны заниматься. Я об этом объявил, еще когда пришел в Государственную Думу», - добавил премьер.

Финальные варианты национальных проектов, комплексного плана по инфраструктуре должны быть готовы до 15 августа, чтобы затем доработать проект Основных направлений деятельности правительства.

Согласованный вариант главных документов – Основных направлений деятельности правительства и прогноза социально-экономического развития на период до 2024 г. - премьер поручил внести в кабмин до 1 сентября. Каждое ведомство должно проработать свою часть, вице-премьеры - свести все предложения ведомств и при необходимости снять разногласия.

Fishnews