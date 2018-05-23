23 мая 2018 года

Олег Попов: Марифермеры надеются на победу здравого смысла

Проект поправок, разрешающих рыбоводство на ООПТ Приморья, поддерживают Минвостокразвития, Росрыболовство, наука и региональные власти. Однако оппоненты с помощью административного ресурса могут затянуть согласование документа в Минприроды, считает руководитель Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Олег Попов.

Общественный экспертный совет по рыболовству и аквакультуре Приморского края одобрил поправки, подготовленные администрацией региона. Проект постановления разрешает заниматься аквакультурой в границах морских особо охраняемых природных территорий. Позицию краевых властей поддержали Минвостокразвития, Росрыболовство, а также отраслевые общественные объединения.

Проблема возникла из-за разночтения чиновниками «решения 991», которым еще при СССР были определены памятники природы на акватории залива Петра Великого. В спорную ситуацию попали 10 компаний-пользователей рыбоводных участков. Большинство хозяйств не смогло высадить трепанга и гребешка весной и осенью прошлого года: территориальное управление Росрыболовства отказалось предоставить специалистов для актирования выпусков молоди. Кроме того, оказались «замороженными» до 80 тыс. га акваторий, наиболее перспективных для создания новых РВУ. Хотя мнение профильных специалистов от науки едино: марикультура природе не вредит, а как раз способствует воспроизводству естественных запасов, подорванных браконьерством.

Теперь проект нормативно-правового акта, подготовленный краевой администрацией, направлен на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии.

«По сути Минприроды - последняя инстанция, - прокомментировал Fishnews ситуацию председатель НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Олег Попов. – Далее для вступления документа в законную силу его должен подписать врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Ранее глава региона поддержал инициативу по внесению этих поправок, позволяющих активизировать развитие морской аквакультуры в регионе».

Однако руководитель союза предположил, что в Минприроды могут попытаться затянуть процедуру согласования по формальным основаниям, или вовсе отказаться поддержать инициативу. «Люди, противодействующие вводу в хозяйственных оборот этих акваторий, в частности, бухты Экспедиции залива Посьета, не сидят, сложа руки, - обратил внимание Олег Попов. - Полагаем, что их целью будет максимально затянуть прохождение этого документа в Минприроды. Ведь каждый день бесхозные акватории Приморского края приносят организованным преступным группам весомую прибыль, не облагаемую налогами».

По его словам, первоначально в Минприроды отрицательно отнеслись к возможности работы аквакультурных хозяйств в границах ООПТ. Однако после того как на ситуацию обратил внимание вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, Минприроды заняло более гибкую позицию, отметил Олег Попов.

«С формальной точки зрения Минприроды ничто не мешает согласовать проект постановления в максимально короткие сроки, тем более что есть качественно подготовленное биологическое обоснование ТИНРО-Центра. Между прочим, дополнением к нему стали положительные заключения других профильных научных учреждений, включая Институт морских биологических исследований имени О.А. Ковалевского РАН (Севастополь), - подчеркнул руководитель отраслевого объединения. – Кроме того, на конечный результат может положительно повлиять и недавняя смена руководства в Министерстве».

Fishnews