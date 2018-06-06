06 июня 2018 года

Сахалинским рыбакам рассказали о ходе заявительной кампании

Продолжается работа по закреплению долей квот на новый период. Заявительная кампания идет по установленному графику, отмечает один из наблюдателей от рыбацкого сообщества, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Напомним, что заявки о закреплении доли квоты вылова Росрыболовство принимало с 1 апреля по 10 мая. Далее специальные комиссии рассмотрели поступившие документы и определили замечания, которые могут стать основанием для отказа в предоставлении лимитов.

Сейчас завершился этап, на котором предприятия могли исправить ошибки. Комиссии рассмотрят поступившую информацию. Затем будет определен перечень заявителей, которые допущены к расчету долей квоты.

На заседаниях комиссий присутствовали наблюдатели от рыбацкого сообщества. По Дальнему Востоку это президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов, председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко.

Заявительная кампания идет по установленному графику, отмечает Максим Козлов. С отчетом о процессе руководитель АРСО выступил на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета.

«Благодаря оперативной работе на стадии рассмотрения заявок удалось снять более 70% изначально выставленных замечаний», – сообщил Fishnews президент региональной ассоциации.

По его словам, основная масса вопросов возникла из-за несоответствия данных заявки сведениям из ЕГРЮЛ. «Однако все это устранимо, и надеюсь, все пользователи провели надлежащую работу и исправили выставленные замечания. Со своей стороны, мы оказали всевозможное содействие», – заявил Максим Козлов. «Надо отметить, что к нам обращались в том числе и пользователи других регионов, старались по возможности никому не отказать», – добавил он.

Fishnews