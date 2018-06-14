14 июня 2018 года

Рыбаков Дальнего Востока призвали активнее строить малый флот

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провел во Владивостоке совещание по вопросам обновления мало- и среднетоннажного промыслового флота в ДФО. Во встрече приняли участие представители рыбопромышленных предприятий и отраслевых ассоциаций.

Что предлагают

Представитель федерального агентства рассказал о возможностях использования механизма инвестиционных квот, напомнив, что 30 июня заканчивается второй этап приема заявок.

По словам Петра Савчука, для обеспечения достойного уровня окупаемости проектов и спроса со стороны инвесторов Росрыболовство постаралось создать оптимальные условия. Под строительство судов выделено более 77 тыс. тонн квот донно-пищевых объектов: трески, дальневосточной камбалы, терпугов, командорского кальмара, макруруса, наваги, палтусов. «Все виды квотируемые и в целом высоко осваиваемые ресурсы», – отметил замглавы ФАР.

Лимит выделяется на 15 лет с момента ввода судна в эксплуатацию. Квоты поделены на четыре «пакета»: Восточная Камчатка (Карагинская и Петропавловско-Командорская подзона), Западная Камчатка (Камчатско-Курильская и Западно-Камчатская подзона), Северные Курилы и Южные Курилы. Для выбора инвестору по каждому из «пакетов» квот предлагается два проекта: малотоннажное (от 25 м, с валовой вместимостью от 150 тонн) или среднетоннажное судно (от 35 м, с валовой вместимостью от 500 тонн). Требование по финансовому обеспечению (банковской гарантии) – 30 млн рублей для среднетоннажного судна и 10 млн рублей для малотоннажного. На малотоннажное судно выделяется 350 тонн квоты, на среднетоннажное – 2,1 тыс. тонн.

Так как квоты выделяются «пакетом» рыб, то, например, для среднетоннажного судна на Западной Камчатке сформирован следующий набор: 500 тонн трески,1000 тонн камбалы, 350 тонн наваги, 130 тонн палтусов.

Инвестквот хватает

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, по результатам первого этапа приема заявок и закрепления квот остаются невостребованными более 60 тыс. тонн ресурса. «Объемов достаточно для поддержки строительства как минимум нескольких десятков малых судов. Относительно низкая конкуренция за квоту позволяет при прохождении заявкой процедуры отбора получить ее в полном объеме. В отличие от заявок на квоты минтая и сельди, где ожидается аукцион на понижение», – подчеркнул Петр Савчук.

За сколько окупится судно

Он представил обоснование целесообразности и окупаемости предлагаемых проектов судов. «Первое и самое важное – это ценность квоты. Второе – стоимость самого судна. Предельная цена малого судна, аналога МРС – 150 млн рублей, среднетоннажного судна – 300 млн рублей. Третье – необходимо анализировать проект с учетом возможностей более эффективной производственной загрузки судна квотами, помимо инвестквот. Важно учитывать дополнительную экономию на затратах от эксплуатации нового судна по сравнению с существующим флотом. Инвестор должен выбрать оптимальные параметры проекта – размерения судна, осадку, орудия лова, емкость трюмов», – рассказал замглавы Росрыболовства.

В ФАР отмечают, что завершенный проект может рассчитывать на получение существенных налоговых льгот, например, при регистрации нового судна после ввода в эксплуатацию в российском международном реестре судов. «Учитывая все факторы, рассчитанная окупаемость проектов – около 6-8 лет с момента начала эксплуатации судна, что сопоставимо с инвестиционными проектами в других отраслях экономики», – обратил внимание Петр Савчук.

От регулятора обещают поддержку

Заместитель руководителя Росрыболовства поднял и организационные вопросы, связанные с проектированием судна, последующей координацией процесса строительства, взаимоотношениями с верфью, таможней, регистром и т.д. «Ситуация в целом сложная, но не надо считать это стоп-фактором. Необходимо двигаться поступательно вперед, поднимая и решая эти вопросы в том числе и при поддержке регулятора», – констатировал Петр Савчук. В ФАР отмечают, что несмотря на введение в 2019 г. единого промыслового пространства, в прибрежном рыболовстве также будут задействованы только малые и средние суда. При доставке всего улова «прибрежки» на берег в свежем и живом виде рыбаки получат 20% добавку к своей квоте.

Для оживления интереса к малому судостроению Росрыболовством совместно с Минпромторгом предусмотрен комплекс мер. Одна из них – разработка за счет государства проектной документации типового малотоннажного и среднетоннажного судна. «Мы готовы предоставить решение с учетом актуальных тенденций в судостроении, уровня автоматизации, модульности отдельных узлов и механизмов, в том числе рыбопромыслового вооружения. На первом этапе необходимо сформировать техническое задание: предлагаем инициировать подготовку техзадания на площадке рабочей группы при Росрыболовстве. В ближайшее время сообщим о дате первого совещания», – отметил Петр Савчук.

Кроме того, на базе одного из подразделений или подведомственных организаций Росрыболовства планируется сформировать группу по координации взаимодействия между участниками проектов – заказчиками, судостроительными заводами, финансовыми организациями, морским регистром, а также вовлеченными органами исполнительной власти, прежде всего Росрыболовством и Минпромторгом.

Что волнует рыбаков

На совещании потенциальные инвесторы озвучили замечания и предложения. В частности, рыбаков интересовали возможности верфей и судьба постановлений правительства по малому и среднетоннажному флоту. По словам Петра Савчука, вся нормативная база подготовлена, сейчас документы находятся на согласовании в межведомственной рабочей группе.

При обсуждении площадок для строительства была отмечена недостаточная активность дальневосточных верфей в процессе обновления флота. ДФО в этом отношении проигрывает европейской части страны: пока в регионе промысловые суда строят только Находкинский и Славянский судоремонтные заводы. Так, на НСРЗ рекомендуется строить ярусоловы. К обновлению рыболовецкого флота собирается приступить Амурский судостроительный завод: представители предприятия подтвердили готовность строительства до восьми краболовов.

«Нужно активнее включаться в процесс и брать для реализации современные проекты, предусматривать в оборудовании скороморозильники. Мы долго осознаем проекты, а затем работа оказывается дороже. Давайте работать, мы, со своей стороны, готовы оказывать всестороннюю поддержку», – подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

Fishnews