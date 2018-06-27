27 июня 2018 года

Максим Бергеля: К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

Путина 2017 года в Хабаровском крае показала, что промысловая нагрузка на ресурс очень высока. Насколько общими усилиями власти, науки и рыбацкой общественности удалось исправить ситуацию, станет ясно уже к середине июля, полагает председатель АРУК Максим Бергеля.

На Амуре и в Амурском лимане стартовала «красная» путина. В этом году по всему Дальневосточному бассейну путина регулируется по обновленным правилам рыболовства. В Хабаровском крае к лососевому сезону готовились с особой тщательностью: общими усилиями искали формулировки для изменений в правила регулирования промысла, стараясь по возможности максимально учесть специфику Амура.

Насколько это удалось, по мнению рыбаков, покажет уже первый отрезок путины – горбушовый. Так что к середине июля вполне можно будет делать выводы об эффективности и достаточности принимаемых мер и, в случае необходимости, не откладывая, браться за их корректировку, прокомментировал Fishnews председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим Бергеля.

«Путина 2017 года однозначно показала, что промысловая нагрузка на ресурс очень высока. Использование такого большого количества ставных орудий лова и плавных сетей на ограниченных акваториях позволяет практически полностью облавливать все, что заходит в Амур. А протяженность реки, большое количество участников промысла: КМНС, спортсмены-любители, местные жители с правом вылова по 50 кг, браконьеры – еще больше усугубляют последствия чрезмерного промышленного изъятия. Все это не осталось без внимания органов власти», – отмечает глава ассоциации.

Принятые к нынешней путине меры, по словам Максима Бергели, в значительной степени затронут рыбодобывающие предприятия Ульчского района. Уменьшится количество и размеры сетей, увеличатся до 1 км расстояния между ними. Под запрет попали плавные сети с подвесками, донные. В результате промысловая нагрузка в Ульчском районе снизится в несколько раз.

Как повлияют принятые меры на снижение промысловой нагрузки в устье и лимане Амура, покажет время, отмечает председатель АРУК, но, добавляет он, озабоченность относительно чрезмерности этой нагрузки остается. «Если проценты вылова горбуши и летней кеты окажутся аналогичными 2017 году (напомню, что в прошлом году в Ульчском районе Хабаровского края было поймано всего 3% от общего освоенного объема летней кеты), это будет означать, что принятых мер оказалось недостаточно. В этом случае вновь потребуется принимать решения по снижению промнагрузки, и, поскольку в 2017 году более 50% всей добытой рыбы было поймано «заездками», вполне логично будет ожидать, что на этот раз именно эти орудия лова должны будут подвергнуть более жесткому регулированию», – поделился мнением Максим Бергеля.

Во многом резонанс прошлогодней лососевой путины послужил толчком для зарождения первых элементов саморегулирования в рыбной отрасли Хабаровского края, убежден председатель АРУК. «Рыбопромышленники наконец смогли сесть за стол переговоров для продуктивного обсуждения ситуации на Амуре и формирования единых инструментов саморегулирования, – сообщил он. – Как результат – в мае этого года предприятиями Николаевского, Ульчского и Комсомольского районов было заключено соглашение о принципах добросовестного промысла на Амуре».

По его словам, повторную встречу было решено провести во второй половине июля для того, чтобы подвести итоги летней путины и, возможно, наметить дальнейшие шаги по гармонизации отношений между рыбодобывающими предприятиями районов края.

Среди положительных решений, принятых к нынешней лососевой путине, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края отметил установление единых для всех пользователей проходных дней с графиком периодов пропуска. «На мой взгляд, это очень важное решение комиссии и действенная мера регулирования, которую ни в коем случае нельзя ослаблять», – отмечает он.

Правильным, по мнению членов АРУК, было и решение о четком закреплении объемов вылова по Амуру в процентном соотношении за муниципальными районами.

Вместе с тем, по словам Максима Бергели, ассоциации не удалось донести до органов власти, что тот объем, который остается в резерве по Амуру, в силу географических причин распределяется неравномерно и раньше остальных к нему получают доступ те, кто первыми начинает лов на реке. АРУК уже озвучивала свои предложения по этому вопросу.

В настоящее время предприятия ассоциации приступили к работе. «Прогноз по подходам горбуши наука в этом году дает хороший, даже, на наш взгляд, слишком оптимистичный – для Амура и северной части Амурского лимана это более 26,5 тыс. тонн. Плюс еще свыше 10,7 тыс. тонн в резерве. Многие рыбаки пока относятся к этим цифрам скептически, и, конечно, хочется, чтобы в этом мы ошибались, а ученые оказались правы».

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