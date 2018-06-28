28 июня 2018 года

В Мурманске появится современный завод РРПК

«Русская рыбопромышленная компания» в партнерстве с группой компаний «Агама» построит на Северном бассейне завод по переработке трески и пикши. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на конец 2019 г.

Мощность завода «Русская треска» составит 60 тонн готовой продукции в сутки. Предприятие оснастят современным высокотехнологичным оборудованием для производства высококачественных филе и фарша.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, общие инвестиции в строительство составят порядка 700-750 млн рублей. После ввода «Русской трески» в эксплуатацию компания получит квоты на добычу 1,8 тыс. тонн трески и 0,5 тыс. тонн пикши.

«Строительство завода «Русская треска» - один из нескольких крупных проектов стратегического развития «Русской рыбопромышленной компании», нацеленного на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, – отметил генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин. – Компания также приступила к реализации проектов по строительству на Дальнем Востоке берегового завода «Русский минтай» и серии крупнотоннажных траулеров-процессоров, первый из которых приступит к добыче в 2020 году. Эти проекты обеспечат выход компании на новый уровень эффективности производства высококачественной продукции, который обеспечит долгосрочную конкурентоспособность бизнеса».

Проект строительства «Русской трески» реализуют в рамках программы инвестквот. Из-за высокого спроса на лимиты в ходе заявочной кампании Росрыболовство провело аукцион на понижение по береговым заводам Северного бассейна.

Fishnews