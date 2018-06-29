29 июня 2018 года

Иваси и скумбрия обещают хорошую путину

Сардина-иваси и скумбрия в этом году подходят в российскую зону раньше и в большем объеме, сообщают ученые. Специалисты также отмечают увеличение размеров этих рыб.

Уже получены первые уловы дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии – на три недели раньше, чем в 2017 г. Перспективы промысла этих объектов и активизацию их добычи обсудили на совещании в Росрыболовстве.

В прошлом году вылов скумбрии вырос почти в 5,5 раза по сравнению с уровнем 2016 г. – до 51,4 тыс. тонн, объем добычи сардины увеличился в 2,5 раза – до 16 тыс. тонн. Спрос на продукцию из этих рыб был очень высок и в сегменте розничных продаж зафиксирован значительный рост этой категории, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Накануне путины для оценки численности и особенностей миграций сардины и скумбрии НИС «Профессор Кагановский» провело ряд специализированных учетных работ в прикурильских водах и на сопредельных участках открытого моря. Значительные смешанные скопления отмечены и в открытых водах, и в исключительной экономической зоне РФ. Учтенная численность сардины составила более 200 тыс. тонн, скумбрии – около 500 тыс. тонн. Фактически третий год подряд происходит увеличение миграций этих объектов в российские воды. По мнению отраслевой науки, это связано с ростом запасов.

Директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк отметил, что ситуация с началом промысла сардины и скумбрии складывается достаточно позитивно, во многом повторяя 2017 г. как по положению основных скоплений, так и по мощности подходов. Уже сейчас возможен достаточно устойчивый вылов этих двух объектов, хотя пик хода и формирования скоплений еще впереди и массовые северные миграции только начинаются. Пока оба вида не дифференцированы географически и фактически образуют смешанные скопления. Отмечается потенциальное увеличение размерного состава сардины и скумбрии. Это важно с учетом того, что в предыдущем году малые размеры рыб были для некоторых пользователей одним из аргументов осторожного отношения к промыслу, обратили внимание в ФАР.

«Считаем, что нужно начинать системную работу по организации путины. У нас есть возможность вести промысел не только в 200-мильной зоне России, но и в открытых водах Тихого океана. Для этого есть и производственные активы, и компании, которые хотят выйти на эти объекты. Специалисты ТИНРО-Центра специально провели исследования для оценки запаса. Иваси и скумбрия – дополнительный ресурс и дополнительная выгода для компаний, результаты прошлого сезона это подтверждают. Промысел скоро откроется, но не все еще подали заявки для работы в зоне СЗТО», – отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Он поручил дальневосточным теруправлениям агентства в ближайшие сроки провести встречи с рыбопромышленниками по подготовке к промыслу, обсудить производственные мощности и выяснить, какие компании в каких районах хотят работать. Замглавы ФАР добавил, что уже подготовлена нормативная база для промысла на живорыбных судах, прорабатываются правовые моменты по работе с плавбазами и по организации добычи в водах Японии.

В 2018 г. ТИНРО-Центр планирует целую серию специализированных, в том числе поисковых работ по пелагическим объектам. В этом процессе будут задействованы научно-исследовательские суда «ТИНРО», «Профессор Леванидов» и «Владимир Сафонов». Исследования не ограничатся только тихоокеанскими водами, планируется провести работы и в Японском море.

Fishnews