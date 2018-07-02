02 июля 2018 года

Как готовятся к путине на Амуре

Если прогнозы науки по подходам тихоокеанских лососей оправдаются, год, в общем-то, будет удачным, считает председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков.

По данным науки, в этом году на Амуре и лимане рыбаки смогут освоить более 55 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это первоначальный прогноз, который может быть скорректирован. Предприятиям предстоит работать при новых мерах регулирования: c 1 июля вступили в силу изменения бассейновых правил рыболовства.

«Мы готовы снижать промысловую нагрузку, руководствоваться установленными ограничениями», – прокомментировал документ в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков.

Он отметил, что соблюдать предложенные меры регулирования рыбопромышленники договорились еще до выхода приказа об изменениях. «В целом же хотелось бы двигаться по пути упрощения правил», – добавил руководитель объединения.

Говоря о мерах регулирования, нельзя забывать не только о промышленном и прибрежном, но и о других видах рыболовства – спортивно-любительском, традиционном рыболовстве КМНС, уверен Александр Поздняков. «Если эти пользователи не станут соблюдать правил, эффекта будет мало. 25 мая состоялась встреча в краевом правительстве, эта проблема была обозначена», – рассказал председатель ассоциации.

Если прогнозы по подходам лососей, которые дала наука, оправдаются, то, в общем-то, год будет удачным, отметил он. Подготовка к путине в мае обсуждалась на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Он подчеркнул важность оперативного принятия решений – сутки на корректировки возможного вылова. В последние годы так оно и было: обоснования изменений поступают с Дальнего Востока в Москву и на следующее утро они уже согласованы», – прокомментировал собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Вопрос, по словам Александра Позднякова, стоит об оперативной работе комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб и далее – структур Росрыболовства по внесению изменений в разрешения на вылов или по выдаче новых документов. Нормативная база предусматривает предельный срок предоставления госуслуги по выдаче разрешения в 15 рабочих дней. «Даже трое суток – это будет огромный шаг вперед. Хотелось бы, чтобы на местах, в регионах подтянулись к такому темпу», – рассказал руководитель ассоциации.

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