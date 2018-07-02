По данным науки, в этом году на Амуре и лимане рыбаки смогут освоить более 55 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Это первоначальный прогноз – конечно, он может быть скорректирован. Предприятиям предстоит работать при новых мерах регулирования: большой блок изменений решено включить в правила рыболовства. О подготовке к путине, взаимодействии с наукой и рыбоохраной в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков.

– Александр Иванович, в этом году Федеральное агентство по рыболовству обещало уделить особое внимание Амуру и лиману – и в рыбоохране, и в организации лососевой путины. Какие планы в этой сфере у ассоциации? Вы собирались обсудить меры саморегулирования с коллегами из других районов.

– Да, 19 мая мы заключили соглашение с предприятиями, которые работают в Ульчском, Комсомольском районах Хабаровского края. Пришли к общему выводу, что нагрузка на ресурс чрезмерная – и на ставных орудиях лова, и на плавных сетях. В правила рыболовства для Дальневосточного бассейна решено внести изменения, в том числе по регулированию промысла лососей. Новый документ вступает в силу с 1 июля.

Мы готовы снижать промысловую нагрузку, руководствоваться установленными ограничениями. О том, что мы будем соблюдать предложенные меры регулирования, с коллегами договорились еще до выхода приказа об изменениях. В целом же хотелось бы двигаться по пути упрощения правил.

Также нужно отметить, что нельзя забывать не только о промышленном и прибрежном, но и о других видах рыболовства – спортивно-любительском, традиционном рыболовстве КМНС. Если эти пользователи не станут соблюдать правил, эффекта будет мало. 25 мая состоялась встреча в краевом правительстве, эта проблема была обозначена.

– То есть снижение нагрузки на ресурс должно быть не только со стороны промышленных предприятий, но и со стороны всех видов рыболовства?

– Да, конечно.

– Предприятия Николаевского района также договорились, что подготовят и представят в комиссию по анадромным модель, которая будет четко описывать места постановки орудий лова. Удалось ли это сделать?

– Мы уже выполнили эту задачу, и сейчас идет работа с картой постановки орудий лова. Будем настаивать на том, чтобы контролирующие органы еще до путины проверили законность такой постановки и ее соответствие правилам рыболовства.

– Это, на ваш взгляд, поможет избежать ситуации прошлого года, когда очень много было критических публикаций о путине в бассейне Амура?

– Даже если такие ситуации и возникнут, у власти – при наличии модели и проверке – будет понимание, что критика не имеет под собой оснований.

– А каковы в целом ожидания от подходов лосося на Амуре и в лимане, исходя из прогнозов, которые озвучили ученые? Рассчитываете на активную работу?

– Если прогнозы, которые дала наука, оправдаются, то, в общем-то, год будет удачным. Подготовка к путине в мае обсуждалась на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он подчеркнул важность оперативного принятия решений – сутки на корректировки возможного вылова. В последние годы так оно и было: обоснования изменений поступают с Дальнего Востока в Москву и на следующее утро они уже согласованы.

Вопрос стоит об оперативной работе комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб и далее – структур Росрыболовства по внесению изменений в разрешения на вылов или по выдаче новых документов.

– Здесь, насколько я понимаю, глава Росрыболовства также поставил жесткий срок в три дня.

– Да, Илья Васильевич такую задачу озвучил. Однако нормативная база предусматривает срок в 15 дней. Даже трое суток – это будет огромный шаг вперед. Хотелось бы, чтобы на местах, в регионах подтянулись к такому темпу.

– ТИНРО-Центр недавно сообщил о разработке Комплексной программы многолетних исследований водных биоресурсов в бассейне Амура. В частности, о проведенной экспедиции по азиатской зубастой корюшке. Какие планы по сотрудничеству с наукой на этот год у ассоциации?

– Да, по корюшке Хабаровский филиал ТИНРО-Центра сработал, но мы со своей стороны также участвовали в процессе, собранные по этому биоресурсу данные сейчас обрабатываются. В прошлом году по предложению ассоциации ученые провели мониторинговые работы, направленные на изучение осенней кеты. Рассчитываем, что в нынешнем году взаимодействие с ТИНРО и его хабаровским филиалом, с ВНИРО будет продолжено. Мы свои предложения передали и готовы в этой работе участвовать.

– Еще один важный вопрос – рыбоохрана. Федеральный центр обещал направить на период путины дополнительных инспекторов на Амур и лиман. Готовы ли вы к сотрудничеству в сфере сохранения биоресурсов, обсуждалось ли уже взаимодействие разных структур для борьбы с лососевым браконьерством?

– На протяжении нескольких лет мы обращаемся в Росрыболовство, чтобы в регион были направлены дополнительные инспектора. В прошлом году они сработали, на наш взгляд, не очень мобильно, так как не был организован их прием, техника. В этом году федеральное агентство пообещало, что для усиления рыбоохраны прибудет 20 человек. Однако руководство Амурского территориального управления заявило, что все эти инспектора будут работать в Николаевском районе. Мы убеждены, что дополнительные силы нужно грамотно распределить, задействовать на всех направлениях: для контроля промышленного рыболовства, путей миграции, нерестилищ – чтобы рыба прошла и отнерестилась.

Для организации работы у нас есть определенная база, люди, техника, в прошлом году уже были организованы информационные посты, сообщавшие о нарушениях. У нас очень хорошие возможности по техническому обеспечению рыбоохраны: собственные вертолеты, квадрокоптеры и т.д.

– А другие структуры, которые традиционно задействованы в рыбоохранных мероприятиях, в борьбе с нелегальным оборотом рыбопродукции,– Росгвардия, полиция, Россельхознадзор? Уже обсуждалось такое межведомственное взаимодействие?

– Эта работа обсуждается и усиливается, но хочется, чтобы она велась более активно и более системно.

– Завершилось несколько этапов кампании по заключению на новый срок договоров о закреплении долей квот. Приняты заявки, специальные комиссии рассмотрели, какие замечания возникают к документам. Для ваших предприятий этот процесс прошел нормально?

– Да, часть заявок подавалась в Москве, в Федеральное агентство по рыболовству, часть – в региональное ведомство. Нормально был организован прием документов, предусмотрено время на исправление ошибок, которые могут помешать закреплению долей. Особых вопросов у предприятий не возникло, процесс должным образом организован на всех уровнях.

– В мае Минсельхоз представил проект изменений, которые предлагается внести в Налоговый кодекс по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами (к моменту выхода материала изменения уже были доработаны – прим. ред.). Повышение предусматривается в том числе по тихоокеанским лососям. Как вы оцениваете эти поправки? На ваш взгляд, справедлива ли такая индексация? Будут ли работать вычеты, которые там предусмотрены?

– Думаю, в свое время предприятиям были даны большие преференции по налогам. Те, кто работал и стремился к развитию, добились определенного результата, обеспечили производственные мощности и резервы. Поэтому если будет увеличение налоговых платежей – ничего страшного в этом нет. Тем более что средства будут оставаться в бюджете Российской Федерации.

– Предлагается предусмотреть, что организация должна заключить с муниципальными властями соглашение о социально-экономическом развитии населенного пункта – это, согласно проекту, новое требование для получения статуса градо- и поселкообразующей организации. У вас, я так понимаю, уже есть опыт такого сотрудничества?

– Да, у нас ряд предприятий и сегодня имеет статус градо- и поселкообразующих. Поэтому мы готовы к такой работе с территориями.

– Совсем немного времени осталось до перехода на обязательную электронную ветсертификацию (запущена с 1 июля – прим. ред.). Готовы ли ваши предприятия к таким изменениям или по-прежнему остается много вопросов?

– Конечно, мы готовимся к оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде, однако сама информационная система «Меркурий» несовершенна. У нас вызывает огромные опасения то, как она будет работать, не будет ли парализована путина. На мой взгляд, надо сдвигать сроки вступления в силу требования об электронной ветеринарной сертификации и дорабатывать систему.

– Но в целом вы к лососевой путине готовы, хотя и есть определенные вопросы, например, по той же электронной ветсертификации?

– Подготовка к путине для нас – плановая работа, основные фонды сформированы. Поэтому мы ждем начала промысла – была бы рыба и четкие правила.

Журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Июль 2018 г.