12 июля 2018 года

Рыбный бизнес Приморья прокомментировал идеи ФАС

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья направила в антимонопольную службу письмо, где говорится о рисках изменения нынешнего принципа распределения квот.

Федеральная антимонопольная служба в июне вновь выступила с критикой «исторического принципа» в рыбной отрасли. Ведомство предлагает ввести механизм «выделения по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот, из ранее распределенного по «историческому принципу» объема квот, который должен будет предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме». Еще одна инициатива федеральной службы – ограничить участие в торгах лиц (группы лиц), у которых суммарный размер долей квоты превышает 35% от общего размера квоты вылова.

Об этом говорится в размещенной на сайте ФАС версии доклада о состоянии конкуренции в России, сообщает корреспондент Fishnews.

Позиция по предложениям антимонопольной службы об изменении исторического принципа рассматривалась на Совете Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья 12 июля. Письмо по этому вопросу объединение ранее направило заместителю руководителя ФАС Рачику Петросяну.

Предусмотренный законом принцип и порядок распределения квот достаточно объективный и прозрачный, из процесса полностью исключен субъективный фактор, отмечают в АРПП. «Все действия по распределению квот проводятся открыто и гласно», – говорится в письме.

Ассоциация обращает внимание на то, что предприятия могут работать не только в рамках долей квот, и приводит в пример целый ряд востребованных на внутреннем и внешнем рынках рыб и морепродуктов, которые осваиваются в режиме возможного вылова (то есть для доступа к этим ресурсам доля не нужна).

Мера по проведению торгов приведет к ряду негативных последствий: это иностранное влияние в сфере добычи водных биоресурсов, значительное повышение себестоимости российской рыбопродукции, указано в письме. «Учитывая, что мировой рынок достаточно стабилен, все дополнительные затраты предприятий, понесенные на аукционах, будут компенсированы за счет повышения цен на рыбопродукцию на внутреннем рынке», – полагают в АРПП.

Авторы письма указывают на проблемы в сфере логистики, оформления, реализации товаров в рыбной отрасли. Ассоциация предложила антимонопольной службе вместо предложений по изменению принципа ресурсопользования провести и отразить в докладе анализ нормативно-правовых актов. Необходимо выявить факторы, которые негативно влияют на конкурентоспособность российской рыбопродукции, считают в объединении.

Представители рыбной промышленности Приморья планируют принять участие в заседании Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре 17 июля: на площадке союза как раз будут обсуждаться предложения ФАС.

Fishnews