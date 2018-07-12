12 июля 2018 года

Рыбаков призвали сообщать о проблемах с электронной ветсертификцией

На заседании совета 12 июля Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья пригласила компании сообщать о сложностях в сфере электронной ветсертификации. Росрыболовство и Россельхознадзор просили систематизировать такую информацию, рассказал руководитель АРПП Георгий Мартынов.

Требование об оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде вступило в силу с 1 июля. Об этом президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов напомнил на заседании совета объединения 12 июля.

«Если будут какие-то замечания, предложения (а их, я думаю, окажется очень много), просьба сообщать», – обратился к рыбопромышленникам руководитель АРПП.

Он отметил, что несколько недель назад с Росрыболовством и Россельхознадзором проводилось совещание, участники которого попытались отследить всю цепочку прохождения продукции. Нестыковок оказалось много. Есть вопросы по транспортным судам, по оформлению уловов. Несколько проблем было озвучено на заседании совета, сообщает корреспондент Fishnews.

Георгий Мартынов призвал информировать объединение о сложностях: Россельхознадзор и Росрыболовство просили систематизировать такие данные. Отмечено, что за ситуацией следит ВАРПЭ.

Для решения вопросов по электронной ветсертификации Росрыболовство решило совместно с Россельхознадзором создать специальную рабочую группу. Fishnews также продолжает мониторинг ситуации, связанной с электронной ветеринарной сертификацией. О возникающих вопросах можно сообщить, прислав информацию на адрес редакции evs-fish@mail.ru.

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