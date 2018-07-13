13 июля 2018 года

Гудки против квотных аукционов

Рыбаки Северного и Дальневосточного бассейнов провели акцию протеста против предложений об аукционах по продаже квот. Ровно в два часа дня по местному времени 12 июля рыболовецкие суда в море и в портах на пять минут включили звуковые сигналы.

Гудки возмущения прозвучали и в дальневосточных морях, и на Северном бассейне. Таким образом экипажи рыбопромысловых судов выразили несогласие с рассматриваемыми в правительстве предложениями, нарушающими исторический принцип распределения долей квот. Выступили рыбаки и против исключения представителей отрасли из этого обсуждения.

«Когда кулуарно принимаются решения о том, что 50% квот сначала краба, а потом, видимо, и других биоресурсов, надо выставить на аукцион, рыбаки закономерно спрашивают, означает ли это, что мы будем вынуждены 50% плавсостава уволить? И я не знаю, что им отвечать, – прокомментировал ситуацию Fishnews исполнительный директор Архангельского тралового флота (входит в состав СЗРК) Сергей Несветов. – Это выражение позиции плавсостава, рыбаков, людей, которые каждый день трудятся на этом промысле. Они надеются, что, может быть, их услышат».

К акции протеста в портах Мурманска и Архангельска и в Баренцевом море присоединились не только краболовы, но и суда других компаний океанического и прибрежного рыболовства. Ведь кто даст гарантии, что вслед за крабом на торги не последуют и другие валютоемкие виды. На таком варианте, в частности, настаивает Федеральная антимонопольная служба.

«Ни у кого нет сомнений, что крабом это не закончится. Никто не сомневается, что это начало большого передела. Причем это не забота о благе государства, просто наш бизнес кому-то понравился», – уверен представитель АТФ.

Инициативу рыбаков Северного бассейна поддержали их дальневосточные коллеги. Правда, с берега оценить эффект было труднее – все-таки почти весь флот сейчас находится в море. По словам президента Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александра Дуплякова, в звуковом протесте приняли участие порядка 40 судов. Причем с готовностью откликнулись не только члены ассоциации, но и другие предприятия, которые разделяют тревогу и озабоченность происходящим.

«Акция призвана в очередной раз привлечь внимание к проблеме пересмотра исторического принципа и возврата к аукционам. По-другому нас не хотят слышать, не воспринимают наши доводы, все решают в закрытом режиме», – подчеркнул Александр Дупляков.

Fishnews