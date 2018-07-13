Новости
Рыбаки Северного и Дальневосточного бассейнов провели акцию протеста против предложений об аукционах по продаже квот

Гудки против квотных аукционов

Рыбаки Северного и Дальневосточного бассейнов провели акцию протеста против предложений об аукционах по продаже квот. Ровно в два часа дня по местному времени 12 июля рыболовецкие суда в море и в портах на пять минут включили звуковые сигналы.

Гудки возмущения прозвучали и в дальневосточных морях, и на Северном бассейне. Таким образом экипажи рыбопромысловых судов выразили несогласие с рассматриваемыми в правительстве предложениями, нарушающими исторический принцип распределения долей квот. Выступили рыбаки и против исключения представителей отрасли из этого обсуждения.

«Когда кулуарно принимаются решения о том, что 50% квот сначала краба, а потом, видимо, и других биоресурсов, надо выставить на аукцион, рыбаки закономерно спрашивают, означает ли это, что мы будем вынуждены 50% плавсостава уволить? И я не знаю, что им отвечать, – прокомментировал ситуацию Fishnews исполнительный директор Архангельского тралового флота (входит в состав СЗРК) Сергей Несветов. – Это выражение позиции плавсостава, рыбаков, людей, которые каждый день трудятся на этом промысле. Они надеются, что, может быть, их услышат».

К акции протеста в портах Мурманска и Архангельска и в Баренцевом море присоединились не только краболовы, но и суда других компаний океанического и прибрежного рыболовства. Ведь кто даст гарантии, что вслед за крабом на торги не последуют и другие валютоемкие виды. На таком варианте, в частности, настаивает Федеральная антимонопольная служба.

«Ни у кого нет сомнений, что крабом это не закончится. Никто не сомневается, что это начало большого передела. Причем это не забота о благе государства, просто наш бизнес кому-то понравился», – уверен представитель АТФ.

Инициативу рыбаков Северного бассейна поддержали их дальневосточные коллеги. Правда, с берега оценить эффект было труднее – все-таки почти весь флот сейчас находится в море. По словам президента Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александра Дуплякова, в звуковом протесте приняли участие порядка 40 судов. Причем с готовностью откликнулись не только члены ассоциации, но и другие предприятия, которые разделяют тревогу и озабоченность происходящим.

«Акция призвана в очередной раз привлечь внимание к проблеме пересмотра исторического принципа и возврата к аукционам. По-другому нас не хотят слышать, не воспринимают наши доводы, все решают в закрытом режиме», – подчеркнул Александр Дупляков.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккрабмурманскправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Держим курс на развитие глубокой переработки

Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА

Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Анна РУСОВА

Нам не обойтись без рыбоводных заводов

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Как готовятся к путине на Амуре

Все интервью

Личное мнение

Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Все материалы

Крупным планом

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина. Фото предоставлено ОРКЗ № 55

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина

Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске). Фото предоставлено группой компаний «Антей»

«Антей»: социальная ответственность – норма для бизнеса

С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

От малька до ПРО

С 2008 г. камчатские рыбные компании вложили в развитие и модернизацию своих производств более 25 млрд рублей

Камчатка прибавила в «рыбных» инвестициях

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.