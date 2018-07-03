03 июля 2018 года

Краб и риски

Обсуждение принципов распределения крабовых квот на правительственном уровне проходит в закрытом для бизнеса режиме, при этом принятые решения способны ударить по инвестиционным проектам в отрасли.

Официальной информации об итогах совещания, которое проводил 22 июня по квотам на вылов краба премьер-министр Дмитрий Медведев, до сих пор нет. Как стало известно Fishnews, руководители отраслевых объединений обратились по проблемному вопросу к президенту Владимиру Путину: они просят «поручить Правительству РФ обеспечить стабильность базовых принципов работы важнейшей отрасли, стабильность работы предприятий, которые действуют в отдаленных территориях нашей страны».

Отказ от базового принципа распределения квот негативно отразится на широком круге компаний отрасли, на тех инвестпроектах, которые уже сегодня реализуют предприятия, отмечают противники крабовых аукционов.

Одна из таких программ – развитие рыбокомбината «Островной» на Шикотане. Инвесторы продумали стратегию возрождения курильского предприятия на годы вперед, государство заявило о приоритетности проекта. Особое место отводится его реализации в рамках ТОР «Курилы». Однако из-за введения крабовых аукционов дальнейшие вложения в развитие производства под угрозой срыва – информация об этом была размещена на сайте ВАРПЭ.

Ассоциация сообщила о письме, которое направило главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву руководство группы компаний «УК «Дальневосточный рыбак» (объединяет компании «Рыбокомбинат «Островной», «Интеррыбфлот», «Поларис» и «Морской транспорт»). Сумма вложений уже достигла 3 млрд рублей, что соответствует существующему и планируемому доходу от крабового промысла, подчеркнули рыбопромышленники.

С рисками сталкиваются и верфи. Ассоциация краболовов Севера уведомила ОСК, что в случае крабовых аукционов компании, входящие в состав отраслевого объединения, будут вынуждены отказаться от запланированного строительства десяти судов на мощностях Выборгского судостроительного завода.

Другой крупный заказчик – Архангельский траловый флот – также предупредил завод о возможной заморозке строительства четырех 86-метровых траулеров, которое во многом финансировалось за счет залога крабовых квот.

Планировал постройку флота и Дальневосточный регион. «В целом в высокой степени проработки находятся заказы на строительство порядка 20 корпусов, поэтому дальневосточные краболовы очень обеспокоены тем, что происходит, – комментировал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. – Решение будет приниматься после того, как станет понятно, куда мы будем двигаться дальше: будут у нас аукционы или будут у нас инвестквоты, потому что и то, и другое сложно совместить. Строительство – дело дорогое, и на два направления денег просто не хватит».

«Видимо, позитивных новостей рыбацкому сообществу ждать не приходится, ведь хорошее обычно не скрывают. А тут ключевой для отрасли вопрос – о предоставлении доступа к ресурсу – обсуждается в обстановке строгой секретности, – отмечает член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. – Единственная уступка, на которую, очевидно, пойдут власти: объявить о решении после Дня рыбака.

При этом госорганы, критикуя «исторический принцип» распределения квот, приводят взаимоисключающие аргументы. Например, ФАС говорит об аукционных принципах и в то же время о доступности рыбы и инвестициях. Такие несоответствия бросаются в глаза».

Fishnews