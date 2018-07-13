13 июля 2018 года

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Конкуренция в сфере грузоперевозок и растущие потребности в транспортировке рыбопродукции заставляют перевозчиков предлагать новые сервисы и повышать качество услуг. «Дальрефтранс» работает над этой задачей, ориентируясь на запросы самих рыбаков, отмечает гендиректор компании Антон Баженов.

Дальний Восток с головой окунулся в лососевую путину. Перед рыбаками традиционно встают многочисленные вопросы, которые не ограничиваются лишь сферой организации промысла. Ведь сегодня производитель, который заботится о своем положении на рынке, должен быть уверен в том, что его продукция дойдет до потребителя, сохранив свое качество, а сама доставка не сделает рыбку по-настоящему золотой.

Но и рынок грузоперевозок не стоит на месте. О том, что сегодня готов предложить рыбакам один из лидеров российского рынка мультимодальных перевозок – ООО «Дальрефтранс» (группа FESCO), в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор компании Антон Баженов.

На сегодняшний день «Дальрефтранс» – крупнейший оператор контейнерных перевозок на Дальнем Востоке и владелец самого большого в России парка рефконтейнеров, который составляет 1860 единиц. Компания является 100-процентным дочерним предприятием Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), используя для обработки грузов специализированный рефрижераторный терминал Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). Но основным условием, которое дает возможность «Дальрефтрансу» развиваться и предлагать все новые сервисы своим клиентам, является участие в транспортной группе FESCO. Это позволяет осуществлять доставку контейнеров в каботаже и экспортно-импортные перевозки.

«Большинство наших конкурентов сосредоточено на железнодорожном секторе, мы же способны предлагать грузоотправителям на Камчатке, Сахалине, Курилах, в Магаданской области мультимодальные, или комбинированные, контейнерные перевозки. То есть ваш груз за один маршрут может сменить сразу несколько видов транспорта – железнодорожный, морской и автомобильный. И все эти этапы перевозки будут осуществляться партнерскими компаниями, входящими в группу FESCO», – рассказал Антон Баженов.

Сегодня компания взяла курс на прямое общение с рыбопромышленниками. Это позволило «Дальрефтрансу» не только знакомить рыбаков с новыми возможностями специализированных перевозок, но и, учитывая потребности рыбной отрасли, разрабатывать особые предложения. Как сообщил гендиректор транспортной компании, большое внимание уделяется требованию сохранения температурного режима на всем пути следования рыбопродукции и максимальное сокращение времени нахождения груза в пути.

В этом году «Дальрефтранс» создал такой продукт, как движение рефрижераторных сцепов в составе смешанных ускоренных контейнерных поездов. Это позволило сократить сроки движения по направлениям на Москву и Новосибирск.

Также у компании есть возможность отправлять контейнеры на экспорт и принимать импорт. Более плотно «Дальрефтранс» работает на таких популярных для дальневосточников направлениях, как Китай, Корея, Япония, Вьетнам, но с помощью партнеров по группе FESCO способен отправить контейнеры и в США, Европу, и в любую другую точку мира.

Результатом прямого диалога с рыбопромышленниками стали и уникальные проекты. Так, пользуясь своим преимуществом по осуществлению каботажных перевозок силами компаний группы FESCO, «Дальрефтранс» заключил пакет договоров о совместной работе с камчатским ООО «Терминал «Сероглазка», которое входит в группу «Норебо».

«Еще один перспективный и важный для рыбной отрасли проект, который мы планируем запустить совместно с рыбаками, – это организация вывоза контейнерных грузов с курильского острова Шикотан, – поделился планами компании Антон Баженов. Предполагается, что со строительством здесь нового рыбоперерабатывающего завода компании «Гидрострой», который сможет перерабатывать до 900 тонн скумбрии и иваси в сутки, с середины июля до середины октября возникнет необходимость в вывозе с острова порядка 60-70 тыс. тонн продукции».

Кроме того, «Дальрефтранс» постоянно работает над снижением себестоимости перевозок, причем не только в структуре группы компаний FESCO, но и на уровне общероссийского рынка грузоперевозок. «Мы ведем переговоры с РЖД через группу FESCO, Ассоциацию рефрижераторных перевозчиков по снижению железнодорожного тарифа на рефрижераторные контейнеры до уровня сухого контейнера, т.е. почти вдвое. На межведомственном уровне обсуждение этой проблемы идет на площадке рабочей группы с участием Росрыболовства, РЖД и Федеральной антимонопольной службы, к сожалению, пока кардинального решения по проблеме еще не принято. Однако у нас есть эффективные инструменты снижения собственной себестоимости перевозок», – отметил гендиректор ООО «Дальрефтранс».

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