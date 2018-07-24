24 июля 2018 года

Рыбный рынок обеспечит Владивосток «охлажденкой»

Глава Приморского края и мэр Владивостока поддержали концепцию рыбного рынка, которые предполагается построить в столице региона. Проект представил генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей Слепченко.

На встрече был представлен один из нескольких проектов рыбного рынка, который разместится на Корабельной набережной Владивостока. Концепция предусматривает зону торговли рыбой и морепродуктами, шоу-румы и рестораны, оформленные в морском стиле, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

«Торговля рыбой и морепродуктами будет осуществляться на первом этаже. На втором – деловая зона и шоу-румы. На третьем этаже запланировано размещение ресторанов русской, японской и корейской кухни», – рассказал Сергей Слепченко. Он добавил, что рынок будет оборудован специальной системой охлаждения.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко отметил современную концепцию рыбного рынка. «Мы поддержали этот проект. В таком виде рынок будет знаковым объектом города», – сказал он.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что все рыбодобывающие компании края должны иметь возможность поставлять свою продукцию на рынок. Для этого уже готов проект соглашения с Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Поручение о создании рыбных рынков в Дальневосточном федеральном округе дал президент России Владимир Путин. Вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с главой государства на недавней встрече в Кремле.

Компания «Акватехнологии» является крупнейшим предприятием из специализирующихся на прибрежном промысле в подзоне Приморье. На долю предприятия приходится около 50% уловов приморской «прибрежки». «Акватехнологии» имеют собственный добывающий флот, рыбоперерабатывающий завод в Каменке (Дальнегорский район) и розничную торговую сеть по реализации своей продукции. В ассортименте – практически весь спектр добываемых в прибрежной зоне Приморья водных биоресурсов. Предприятие поставляет живую, парную, свежую, охлажденную, соленую, копченую и замороженную продукцию.

Как рассказал Fishnews Сергей Слепченко в интервью корреспонденту Fishnews, водных биоресурсов подзоны Приморье хватит с избытком, чтобы накормить Владивосток. Специализированный рынок города позволит сделать это достойно, без посредников и совсем в другом качестве, чем сейчас.

Руководитель компании отметил, что с каждым годом на рынке повышается спрос на парную, свежую и охлажденную рыбопродукцию.«Владивостокцы очень хорошо в этом разбираются, – подчеркнул он. – Рыбный рынок позволит удовлетворить спрос именно на такую продукцию, а не двойной или тройной заморозки, как сейчас».

Сергей Слепченко также рассказал, что приморские прибрежники готовы поставить на прилавки Владивостока новые для российского потребителя виды морепродуктов.

Fishnews