Новости
Рыбный рынок обеспечит Владивосток «охлажденкой». Фото пресс-службы администрации региона

Рыбный рынок обеспечит Владивосток «охлажденкой»

Глава Приморского края и мэр Владивостока поддержали концепцию рыбного рынка, которые предполагается построить в столице региона. Проект представил генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей Слепченко.

На встрече был представлен один из нескольких проектов рыбного рынка, который разместится на Корабельной набережной Владивостока. Концепция предусматривает зону торговли рыбой и морепродуктами, шоу-румы и рестораны, оформленные в морском стиле, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

«Торговля рыбой и морепродуктами будет осуществляться на первом этаже. На втором – деловая зона и шоу-румы. На третьем этаже запланировано размещение ресторанов русской, японской и корейской кухни», – рассказал Сергей Слепченко. Он добавил, что рынок будет оборудован специальной системой охлаждения.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко отметил современную концепцию рыбного рынка. «Мы поддержали этот проект. В таком виде рынок будет знаковым объектом города», – сказал он.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что все рыбодобывающие компании края должны иметь возможность поставлять свою продукцию на рынок. Для этого уже готов проект соглашения с Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Поручение о создании рыбных рынков в Дальневосточном федеральном округе дал президент России Владимир Путин. Вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с главой государства на недавней встрече в Кремле.

Компания «Акватехнологии» является крупнейшим предприятием из специализирующихся на прибрежном промысле в подзоне Приморье. На долю предприятия приходится около 50% уловов приморской «прибрежки». «Акватехнологии» имеют собственный добывающий флот, рыбоперерабатывающий завод в Каменке (Дальнегорский район) и розничную торговую сеть по реализации своей продукции. В ассортименте – практически весь спектр добываемых в прибрежной зоне Приморья водных биоресурсов. Предприятие поставляет живую, парную, свежую, охлажденную, соленую, копченую и замороженную продукцию.

Как рассказал Fishnews Сергей Слепченко в интервью корреспонденту Fishnews, водных биоресурсов подзоны Приморье хватит с избытком, чтобы накормить Владивосток. Специализированный рынок города позволит сделать это достойно, без посредников и совсем в другом качестве, чем сейчас.

Руководитель компании отметил, что с каждым годом на рынке повышается спрос на парную, свежую и охлажденную рыбопродукцию.«Владивостокцы очень хорошо в этом разбираются, – подчеркнул он. – Рыбный рынок позволит удовлетворить спрос именно на такую продукцию, а не двойной или тройной заморозки, как сейчас».

Сергей Слепченко также рассказал, что приморские прибрежники готовы поставить на прилавки Владивостока новые для российского потребителя виды морепродуктов.

Fishnews
НазадМетки: владивосток
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Держим курс на развитие глубокой переработки

Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА

Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Анна РУСОВА

Нам не обойтись без рыбоводных заводов

Все интервью

Личное мнение

Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Все материалы

Крупным планом

К траулерам «Рыболовецкой компании “Вирма”» добавятся два ярусолова российской постройки

Илья РАКОВСКИЙ: Инвестквоты позволят Карелии громко заявить о себе

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина. Фото предоставлено ОРКЗ № 55

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина

Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске). Фото предоставлено группой компаний «Антей»

«Антей»: социальная ответственность – норма для бизнеса

С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

От малька до ПРО

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.