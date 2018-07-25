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Марикультура задала вопросы по «Меркурию»

По ряду причин система «Меркурий» не была адаптирована под специфику марикультуры, отметил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. Для сбора вопросов и предложений по этой теме решили провести совещание во Владивостоке.

Встреча с участием представителей бизнеса, федеральных и региональных властей прошла 25 июля. Цель – сделать работу системы электронной ветеринарной сертификации необременительной для отрасли, заявил Николай Власов.

Представители предприятий и объединений аквакультуры рассказали, какие вопросы возникают с получением ветеринарных сопроводительных документов. Первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш отметила важность оперативного оформления продукции марикультуры, оперативной добавления площадок в системе.

Подняли на встрече и вопрос с оформлением возврата продукции в живом виде, которую по каким-то причинам не стал брать покупатель. Замруководителя Россельхознадзора заверил, что возьмет решение под контроль.

Представители аквакультуры выдвинули также предложения по номенклатуре продукции, которая используется в системе, сообщает корреспондент Fishnews.

Несмотря на то что совещание было посвящено марикультуре, целый ряд вопросов задали рыбодобывающие компании, а также предприятия, которые работают с продукцией морского промысла. Например, где должна проводиться ветеринарно-санитарная экспертиза? Процедура проходит там, где это удобно технологически, заявил Николай Власов. «Но обязательное условие – продукция не может быть выпущена в оборот с целью использования в пищу людям, пока не пройдет эту процедуру», – подчеркнул замглавы Россельхознадзора. Теоретически даже можно отправить уловы водных биоресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы в другой регион, подтвердил он.

Был поднят и вопрос о том, обеспечат ли специалисты автоматическое отражение корректировки судовых суточных донесений. «Действительно, пока делалась интеграция системы Росрыболовства и ВетИСа (государственная информационная система в области ветеринарии – прим. корр.), вот этот вариант мы не сделали, просто потому что не знали, что возможна корректировка ССД, – прокомментировал Николай Власов. – Но теперь мы знаем об этой проблеме, и проблема в разумно короткий период будет решена».

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей Гинкель напомнил, что еженедельно по пятницам в 10:00 по московскому времени собирается рабочая группа по внедрению обязательной электронной ветсертификации. Заседания Москва решила проводить в режиме видеоконференцсвязи. Глава теруправления пригласил представителей отрасли, в том числе и марикультуры, участвовать в таких встречах. «Информировать о заседания рабочей группы будем через ассоциации», – сказал Андрей Гинкель.

Заканчивая встречу, Николай Власов пригласил предприятия аквакультуры через территориальное управление Россельхознадзора или территориальное управление Росрыболовства передать возникающие вопросы.

«Проведение таких совещаний с органами власти – в формате открытого диалога – очень важно для развития отрасли», – прокомментировали встречу в Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР).

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравладивостокмоскваросрыболовствороссельхознадзор
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