30 июля 2018 года

Что готовят рыбакам на конгресс

Объявлена главная тема XIII Международного конгресса рыбаков: «Рыбная отрасль – новый этап развития». В октябре специалисты из разных стран обсудят во Владивостоке вопросы судостроения, экспорта рыбопродукции и аквакультуры.

Совещание по подготовке конгресса рыбаков провел врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. В этом году темами для обсуждения на международном уровне станут вопросы судостроения, аквакультуры и развития экспорта, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

Директор краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев рассказал, что рыбному экспорту посвятят отдельный круглый стол. «Из всей добываемой рыбы в Дальневосточном бассейне 70% уходит на экспорт. Поэтому все изменения, которые происходят в нашей рыбохозяйственной отрасли, сильно влияют и на международный рынок», - отметил глава департамента.

Он добавил, что помимо представителей предприятий главных рыбодобывающих регионов страны на конгрессе традиционно ожидаются делегации из Японии, Китая, Республики Корея и Исландии.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что на конгрессе особое внимание нужно уделить темам развития прибрежной аквакультуры, судостроения и науки. Глава региона также поручил организовать на конгрессе выставку рыбной продукции.

Тринадцатый по счету Международный конгресс рыбаков пройдет 4-5 октября во Владивостоке. Планируется, что основные мероприятия форума состоятся на площадках администрации Приморского края и гостиничного комплекса LOTTE.

Fishnews