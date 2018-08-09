09 августа 2018 года

Рыбакам расскажут, как правильно закрепить квоты

Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил провести дополнительную разъяснительную работу с пользователями, за которыми закрепляются доли квот на новый период. Предприятия проинформируют о процедуре подписания документов и дальнейших действиях.

Вопросы проведения заявочной кампании-2018 обсудили на оперативном совещании в Федеральном агентстве по рыболовству. Видеоконференцию с регионами провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков.

Начальник управления организации рыболовства Андрей Космин доложил о ходе завершающейся кампании «Квоты-2018». Ведомство издало приказы об утверждении перечней заявителей, за которыми закрепляются лимиты, по всем рыбохозяйственным бассейнам. Организована работа по заключению договоров между Росрыболовством и пользователями о закреплении долей соответствующих квот на новый период – с 2019 по 2034 гг., сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

После заключения договоров пользователям будет необходимо с 1 сентября подавать заявления о выборе вида рыболовства (прибрежного или промышленного). С 2019 г., согласно обновленному закону о рыболовстве, устанавливается единое промысловое пространство, и пользователь сам выбирает, какой вид рыболовства ему осуществлять. Прибрежное предполагает обязательство доставки уловов на берег в живом, свежем и охлажденном виде. В этом случае квота рассчитывается с учетом повышающего коэффициента 1,2.

Илья Шестаков обратил внимание сотрудников центрального аппарата и теруправлений, что своевременное заключение договоров с пользователями является приоритетом. Глава Росрыболовства поручил провести дополнительную разъяснительную работу с пользователями о процедуре подписания документов и дальнейших действиях при выборе вида рыболовства на 2019 г.

«Необходимо на местах сориентировать предприятия, довести до всех информацию, что при работе в режиме промышленного рыболовства в этом году также придется подавать заявление. Оно является основанием для включения в приказ по распределению объемов вылова. Все пользователи на ваших территориях должны это понимать», – подчеркнул Илья Шестаков.

Основная информация о ходе заявочной кампании публикуется на специальной странице официального сайта Росрыболовства. В ближайшее время там будет размещена дополнительная справочная информация для пользователей, обещали в ведомстве.

Отметим, недавно федеральное агентство издало приказ с перечнями заявителей, за которыми закреплены доли квот вылова в Дальневосточном бассейне. При этом ВАРПЭ обратила внимание на отсутствие сведений о том, как пройти процедуру заключения договоров. «У руководителей рыбохозяйственных предприятий нет информации о том, где и каким образом им будет предоставлена возможность подписать указанные договоры», – заявили в ассоциации.

Fishnews