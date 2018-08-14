14 августа 2018 года

Конгресс рыбаков проложит новый курс развития рыбной отрасли страны

На XIII Международном конгрессе рыбаков (МКР), который пройдет во Владивостоке 4-5 октября, обсудят возможности и вызовы, которые ждут рыбную отрасль страны следующие 10-15 лет.

Главная тема конгресса: «Рыбная отрасль – новый этап развития». Организатором мероприятия традиционно выступает администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры МКР – Федеральное агентство по рыболовству и крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения страны: Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциация добытчиков минтая, Дальневосточный союз предприятий марикультуры.

Участниками мероприятия с российской стороны станут руководители и собственники рыбодобывающих и перерабатывающих компаний, ведущих свою деятельность во всех рыбохозяйственных бассейнах страны, и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти - регуляторов отрасли.

Как сообщили Fishnews организаторы, международный статус мероприятия подтвердят делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европейского союза, других центров мирового рыболовства и смежных отраслей. Как отметил директор департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей Наставшев, рыбный бизнес РФ сегодня является одним из ключевых игроков на мировом рынке, поэтому те изменения в российском рыболовстве, которыми так богат 2018 г., вызывают безусловный интерес у рыбопромышленников АТР, Евросоюза и других центров мировой рыбной индустрии.

В архитектуре деловой программы конгресса – дискуссии, посвященные оценке новаций в рыбной отрасли страны, формированию новой стратегии экспорта рыбопродукции, развитию марикультуры как одного из самых перспективных направлений бизнеса. Большое внимание отраслевые ассоциации - соорганизаторы МКР намерены уделить обсуждению вопросов строительства промыслового флота на российских верфях и развития береговой инфраструктуры отрасли, механизмов господдержки в этой сфере, взаимодействию рыбаков с судостроителями и проектировщиками.

Участник оргкомитета конгресса, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков обратил внимание, что к участию в МКР привлекается все больше представителей других сфер экономики, это способствует развитию форума как полноценной В2В-площадки.

В программе - встречи представителей бизнеса с госорганами для обсуждения наиболее актуальных вопросов отраслевой регуляторики, выставка продукции рыбохозяйственных предприятий, судостроителей и поставщиков оборудования. Также рассматривается вопрос о проведении в этом году на площадке конгресса заседания Общественного совета при Росрыболовстве.

Международный конгресс рыбаков (МКР) во Владивостоке – признанная площадка коммуникаций с участием рыбопромышленного бизнеса России, государственных органов – регуляторов отрасли и представителей иностранных государств, играющих значительную роль в мировом рыболовстве. Каждый год конгресс собирает более 300 участников. Основные положения итоговых резолюций МКР в значительной степени учитываются при формировании государственной политики страны в области рыболовства, охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства, развития береговой инфраструктуры.

Оператор XIII Международного конгресса рыбаков – ООО «Центр репутационных технологий».

Fishnews