14 августа 2018 года

Вопросы по «Меркурию» продолжают поступать

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук провел очередное заседание рабочей группы по внедрению электронной ветсертификации. Рассмотрели вопросы по заполнению документов ФГИС «Меркурий», выдаче рекомендаций для пользователей, отчетности на бумажных носителях.

В видеоконференции участвовали представители Россельхознадзора, ЦСМС и оператора ОАО «РЖД» по Московской области.

На совещании отметили, что специальный чат по вопросам ветсертификации объединил уже около 200 участников. Вопросов по-прежнему много, но они оперативно решаются участниками рабочей группы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, обращения стали более конкретными, пользователи стараются описать случаи рабочей практики.

«Много запросов на тему заполнения блока ветсанэкспертизы. Данный блок заполняется пользователями только на рынках, а вносить данные до этого момента необходимо в поля «особые отметки» и «лабораторные исследования», – рассказала старший специалист отдела методической работы по организации внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора Анастасия Ромашевская. Она добавила, что в чате размещен список часто задаваемых вопросов по специфике электронной ветсертификации рыбной продукции. Дополнительно официальные разъяснения по самым популярным вопросам обещают выложить на сайте ведомства.

Представитель оператора РЖД по Московской области обратил внимание на то, что до внедрения «Меркурия» на оформление одного транспортного средства требовался один документ, а сейчас на одну отправку может приходиться до 20 различных бумаг. По его словам, инспектору приходится распечатывать такие документы, что затягивает процедуру.

По словам Анастасии Ромашевской, один из вариантов решения такой проблемы реализован при транзите в Калининград. Для этого создана специальная функция – создание и печать единого документа, который будет включать в себя в качестве приложений в электронном виде несколько требуемых ВСД.

«Сейчас у рыбопромышленников горячая пора, особенно на Камчатке, где наблюдаются большие подходы рыбы. Так как процедура внедрения электронной ветеринарной сертификации находится на ранних этапах, впереди еще много работы. Необходимо добиться сокращения времени на оформление ветеринарной сопроводительной документации», – отметил, подводя итоги совещания, Петр Савчук.

Fishnews