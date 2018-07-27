27 июля 2018 года

Чат по электронной ветсертификации: как попасть

Для того чтобы участвовать в общем чате по вопросам электронной ветеринарной сертификации в рыбной отрасли, нужно отправить контактные данные на специальный электронный адрес.

Напомним, что информация о создании чата по электронной ветсертификации в рыбной отрасли была озвучена на одном из совещаний.

Для того чтобы участвовать в группе в мессенджере WhatsApp, необходимо прислать данные на специальный электронный адрес: info@cfmc.ru. Как рассказали в Центре системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), нужно указать наименование компании, фамилию, должность, телефон для добавления в чат.

Замруководителя Россельхознадзора Николай Власов, отвечая на вопрос Fishnews на совещании 25 июля во Владивостоке, сообщил, что у ведомства есть много каналов обратной связи. Например, форум.

Росрыболовство по пятницам в 10:00 по московскому времени проводит заседания межведомственной рабочей группы по электронной ветеринарной сертификации: такие встречи решено организовывать в режиме видеосвязи с регионами.

Fishnews продолжает мониторинг ситуации, связанной с электронной ветеринарной сертификацией. О возникающих вопросах можно сообщить, прислав информацию на адрес редакции evs-fish@mail.ru.

Fishnews