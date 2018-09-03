03 сентября 2018 года

Приморье заинтересовано в рыбацком конгрессе

Владивосток – это уже традиционное место встречи представителей бизнеса, власти, науки и общественных организаций для обсуждения вопросов рыбной отрасли, отмечают в администрации Приморского края.

«Для нас важно, что конгресс не только дает возможность обсудить актуальные темы, волнующие российских и зарубежных рыбаков, но и наметить пути решения проблем», - заявил Fishnews глава Приморского края Андрей Тарасенко.

В этом году рыбацкий форум будет проходить во Владивостоке 4 и 5 октября. «Важность мероприятия каждый год подтверждается статусом и составом иностранных делегаций. Как правило, на конгресс приезжают более сотни зарубежных участников. В 2017 году участвовали около 150 делегатов из Японии, КНР, Республики Корея, Норвегии, Исландии, Чили и других стран. Владивосток стал традиционным местом встречи представителей бизнеса, власти, науки и общественных организаций ведущих рыболовных держав. И поэтому для края так важно сохранить эту традицию», - подчеркнули в департаменте рыбного хозяйства края.

С этим мнением согласен президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Дальневосточный бассейн вызывает огромный интерес у мирового сообщества, поскольку на него приходится основной объем общероссийского вылова. К тому же, Владивосток считается центром развития рыбной отрасли России, в силу географического, климатического положения, транспортных развязок и инфраструктуры», - отметил глава АРПП.

«Если проследить историю с самого первого дальневосточного Форума рыбаков, прошедшего в 2004 году, то можно увидеть, что в каждом решении конгресса отражены предложения, которые в последующем воплощались в нормативно-правовые акты страны», – обратил внимание Георгий Мартынов. Самые значимые решения – это принятие федерального закона о рыболовстве, создание единого промыслового пространства. «В рамках конгресса мы долго обсуждали закреплении долей квот на долгосрочный период. И со временем это решение было реализовано сначала на 5, потом на 10, теперь на 15 лет», - добавил глава АРПП.

«В этом году конгресс проводится в тринадцатый раз. Если отбросить предрассудки, то его возраст говорит сам за себя. В этом году заявлена главная тема конгресса - «Рыбная отрасль – новый этап развития». Российское рыбное хозяйство с 2019 года вступает в новый 15-летний этап развития. И от того, как сложится этот период для всех участников процесса, будет зависеть дальнейшая судьба отрасли, - считает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. - Предложения, высказанные рыбаками в предыдущие годы и отраженные в резолюциях конгресса, воплотились в жизнь. Уверен, что эта традиция сохранится».

Организатором мероприятия традиционно выступает администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры МКР – Росрыболовство, Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциация добытчиков минтая, Дальневосточный союз предприятий марикультуры.

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