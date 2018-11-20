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Губернатор Марина КОВТУН выступила за сохранение исторического принципа распределения квот. Фото пресс-службы правительства Мурманской области

Мурманский губернатор выступила против аукционов

Правительство Мурманской области против перехода на аукционную систему распределения долей квот – о своей позиции региональные власти заявили в письме к президенту. Об этом сообщила губернатор Марина Ковтун.

Глава Мурманской области Марина Ковтун прокомментировала острую для рыбной отрасли тему на оперативном совещании, сообщает корреспондент Fishnews. Особую тревогу, по словам губернатора, вызвала идея каждые три-пять лет проводить аукционы по рыбным квотам.

«Безусловно, эти намерения, эти планы обеспокоили наше рыбацкое сообщество, которое достаточно серьезно сегодня вкладывается в строительство новых судов», – заявила Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что перспектива аукционов вызвала беспокойство не только в бизнес-среде, но и обеспокоила власти. «Продажа квот может привести к монополизации, переделу рынка. И то, о чем сегодня говорят наши рыбаки, мы разделяем», – заявила Марина Ковтун. Не только Мурманская область, но и другие регионы, подчеркнула губернатор, выступают за сохранение исторического принципа распределения квот.

За последние годы рыбное хозяйство, по словам губернатора, вышло на стабильный рост: рыбаки области ежегодно добывают 600 – 700 тыс. тонн водных биоресурсов, в отрасли занято более 7 тыс. человек. Губернатор отметила, что на модернизацию флота рыболовные компании уже направили свыше 40 млрд рублей, обеспечиваются поступления в консолидированный бюджет региона. Нельзя позволить отнять эти достижения, сказала Марина Ковтун.

«Я еще раз официально заявляю: правительство Мурманской области выступает против продажи квот на вылов биоресурсов через аукционы. Нашу позицию мы изложили в письме, которое на прошлой неделе было направлено в адрес президента РФ Владимира Владимировича Путина, и я надеюсь на внимание президента к мнению приморских регионов», – сообщила губернатор.

Ранее обращение по проблеме аукционов приняла Мурманская областная дума. Адресатами обращения стали глава правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Что всколыхнуло отрасль

Напомним, что в августе по предложениям ФАС правительство утвердило дорожную карту (план мероприятий) по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. в отраслях экономики России.

Одним из пунктов стало распределение «50% объема квот добычи (вылова) краба, ранее распределявшегося по историческому принципу, путем проведения аукциона в электронной форме». Также ведомствам поручили подготовить предложения о механизме выделения на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот на электронном аукционе. О каких видах водных биоресурсов идет речь, не уточняется.

Недавно в ФАС сообщили, что работают по дорожной карте в сфере рыбного хозяйства с Минсельхозом и Росрыболовством.

Fishnews совместно с «Вечерний Мурманск»
НазадМетки: ФАСкрабмурманскправительстворосрыболовство
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