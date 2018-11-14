14 ноября 2018 года

Власти Мурманской области выступили в защиту исторического принципа

Острую для рыбной отрасли тему аукционов обсудили на депутатских слушаниях в Мурманской областной думе. Ранее парламент принял обращение по этой проблеме к премьер-министру Дмитрию Медведеву, спикерам Совета Федерации и Госдумы.

В депутатских слушаниях участвовали глава регионального парламента Сергей Дубовой и другие депутаты областной думы, представители органов исполнительной власти, рыбацкого и научного сообщества, предприятий рыбопереработки.

Предприятия региона уже приступили к реализации проектов по строительству судов под инвестквоты. С учетом этого инициатива по продаже долей квот вылова через аукционы приведет к негативным социально-экономическим последствиям для региона, а также снизит инвестиции в отрасль, отмечено обращении, которое областная дума приняла в октябре.

Депутаты заявили, что нужно сохранить установленный действующим законом о рыболовстве механизм долгосрочного закрепления долей квот в отношении всех видов водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

Адресатами обращения стали глава правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарии также попросили поддержать обращение представителей региона в верхней и нижней палатах российского парламента и председателя Парламентской ассоциации Северо-Запада России Александра Котова.

«За сохранение «исторического» принципа наделения квотами высказался и присутствующий на слушаниях министр рыбного и сельского хозяйства области Андрей Иванов. Он подчеркнул, что аукционы негативным образом скажутся на малом и среднем бизнесе в рыбной отрасли, а в конечном итоге – на экономике региона», – рассказали в пресс-службе областной думы.

Рассматривались и другие темы – налоговые льготы и поддержка предприятий отрасли, повышение доступности рыбной продукции и т.д.

Глава профильного комитета думы Валерий Пантелеев подчеркнул, что все прозвучавшие предложения будут обобщены, и далее их планируется проработать с исполнительной властью региона.

Отметим, что в октябре за скорейшее принятие законопроекта сенатора Елены Афанасьевой о моратории на введение новых видов квот выступили парламентарии Дальнего Востока.

Что всколыхнуло отрасль

Напомним, что в августе по предложениям ФАС правительство утвердило дорожную карту (план мероприятий) по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. в отраслях экономики России.

Одним из пунктов стало распределение «50% объема квот добычи (вылова) краба, ранее распределявшегося по историческому принципу, путем проведения аукциона в электронной форме». Также ведомствам поручили подготовить предложения о механизме выделения на регулярной основе (раз в 3 – 5 лет) части квот на электронном аукционе – о каких видах водных биоресурсов идет речь, не уточняется.

Недавно в ФАС сообщили, что работает по дорожной карте в сфере рыбного хозяйства с Минсельхозом и Росрыболовством.

Fishnews