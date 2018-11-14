Новости
Последствия возврата к квотным аукционам обсудили на депутатских слушаниях в Мурманской областной думе. Фото пресс-службы регионального парламента

Власти Мурманской области выступили в защиту исторического принципа

Острую для рыбной отрасли тему аукционов обсудили на депутатских слушаниях в Мурманской областной думе. Ранее парламент принял обращение по этой проблеме к премьер-министру Дмитрию Медведеву, спикерам Совета Федерации и Госдумы.

В депутатских слушаниях участвовали глава регионального парламента Сергей Дубовой и другие депутаты областной думы, представители органов исполнительной власти, рыбацкого и научного сообщества, предприятий рыбопереработки.

Предприятия региона уже приступили к реализации проектов по строительству судов под инвестквоты. С учетом этого инициатива по продаже долей квот вылова через аукционы приведет к негативным социально-экономическим последствиям для региона, а также снизит инвестиции в отрасль, отмечено обращении, которое областная дума приняла в октябре.

Депутаты заявили, что нужно сохранить установленный действующим законом о рыболовстве механизм долгосрочного закрепления долей квот в отношении всех видов водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

Адресатами обращения стали глава правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарии также попросили поддержать обращение представителей региона в верхней и нижней палатах российского парламента и председателя Парламентской ассоциации Северо-Запада России Александра Котова.

«За сохранение «исторического» принципа наделения квотами высказался и присутствующий на слушаниях министр рыбного и сельского хозяйства области Андрей Иванов. Он подчеркнул, что аукционы негативным образом скажутся на малом и среднем бизнесе в рыбной отрасли, а в конечном итоге – на экономике региона», – рассказали в пресс-службе областной думы.

Рассматривались и другие темы – налоговые льготы и поддержка предприятий отрасли, повышение доступности рыбной продукции и т.д.

Глава профильного комитета думы Валерий Пантелеев подчеркнул, что все прозвучавшие предложения будут обобщены, и далее их планируется проработать с исполнительной властью региона.

Отметим, что в октябре за скорейшее принятие законопроекта сенатора Елены Афанасьевой о моратории на введение новых видов квот выступили парламентарии Дальнего Востока.

Что всколыхнуло отрасль

Напомним, что в августе по предложениям ФАС правительство утвердило дорожную карту (план мероприятий) по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. в отраслях экономики России.

Одним из пунктов стало распределение «50% объема квот добычи (вылова) краба, ранее распределявшегося по историческому принципу, путем проведения аукциона в электронной форме». Также ведомствам поручили подготовить предложения о механизме выделения на регулярной основе (раз в 3 – 5 лет) части квот на электронном аукционе – о каких видах водных биоресурсов идет речь, не уточняется.

Недавно в ФАС сообщили, что работает по дорожной карте в сфере рыбного хозяйства с Минсельхозом и Росрыболовством.

Fishnews
НазадМетки: ФАСдальний востоккрабмурманскправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Владимир БЛОЦКИЙ

Аукционы не должны быть способом передела собственности

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Все наши проекты – часть комплексного плана

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей ГОРНИЧНЫХ

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Андрей ГОРНИЧНЫХ

Развитие отрасли ставит перед нами новые задачи

Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей УЛЬЯНОВ

Директор Института повышения конкурентоспособности

Алексей УЛЬЯНОВ

Трудно представить худшее решение, чем крабовые аукционы

Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации Рикардо Эрнесто ЛАГОРИО

Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации

Рикардо ЛАГОРИО

Аргентина – Россия: на волне сотрудничества

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников, председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей ТИМОШЕНКО

Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников

Сергей ТИМОШЕНКО

Отраслевое трехстороннее соглашение – это цивилизованный способ договариваться с государством

Все материалы

Крупным планом

В цехах завода Moon Tech

Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

На кого надеяться лососю Приморья

На фото - вялится любительский улов красноперки и камбалы

Будут ли работать нормы для любителей?

Линия по рыбопереработке на основе пазового конвейера («покет»)

«Технологическое оборудование»: решения для рыбопереработки любого формата

Все материалы

События

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Тему квотных аукционов обсудили в Хабаровске на совместном расширенном заседании Координационного совета региональных отделений РСПП в ДФО и Комитета РСПП по цифровой экономике

Аукционы с непростыми последствиями

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.