21 ноября 2018 года

Приморье и рыба: как в крае помогают отрасли

Рыбопереработчики и марифермеры Приморского края за прошлый год получили в общей сложности более 60 млн рублей субсидий. Бизнес отмечает положительный эффект такой поддержки и предлагает новые стимулы.

В Приморском крае действует региональная госпрограмма по развитию рыбного хозяйства до 2021 г. Поддержка оказывается по двум направлениям: береговая переработка и аквакультура, рассказал Fishnews директор профильного департамента Сергей Наставшев. По его словам, в прошлом году рыбоперерабатывающие заводы получили около 40 млн рублей субсидий, марифермеры – более 20 миллионов. Средства пошли на расширение производств, возмещение процентной ставки по кредитам, закупку и расселение молоди. В этом году выплаты для береговой переработки уже составили 37,5 млн рублей и есть еще заявки от компаний. Предприятия аквакультуры получили примерно 7 млн рублей, в резерве на поддержку этого направления остаются 13,5 миллионов.

«Безусловно, важно, что краевые власти оказывают поддержку отраслевому бизнесу, - отметил заместитель председателя Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. – Субсидии – это эффективный инструмент развития региональной аквакультуры». Представитель союза подчеркнул, что аквакультуре ДФО сейчас уделяется большое внимание, это одно из основных направлений развития региона и потенциальным инвесторам важно знать, что в крае им окажут посильную помощь.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов обратил внимание, что программа предусматривает ежегодное проведение Дня рыбака и Международного конгресса рыбаков. «Профессиональный праздник, несомненно, очень хорошо сказывается на популяризации рыбацкого труда, – подчеркнул руководитель АРПП. – А на отраслевом форуме мы обсуждаем важные проблемы рыбного хозяйства».

По мнению Георгия Мартынова, в программе следует также предусмотреть меры по снижению стоимости рыбы. Он напомнил, что врио губернатора Олег Кожемяко буквально через несколько дней после своего назначения поднял на XIII Международном конгрессе рыбаков вопрос обеспечения жителей края рыбопродукцией по доступным ценам.

«Трудно не согласиться, что жители Владивостока, Приморья, да и в целом страны оценивают состояние отрасли по ценам на рыбу, которые они видят на прилавках. И мне кажется, именно на это должна быть нацелена в перспективе региональная программа развития рыбохозяйственного комплекса. Например, достаточно серьезные деньги вкладывают в субсидирование аквакультуры – расселение молоди, спата, но не субсидируют конечный результат. Давайте рассчитаем объемы поддержки исходя из этих показателей: сколько предприятие реализует в Приморье своего гребешка, трепанга, мидии. Аналогичный подход следует применить к предприятиям рыбопереработки: посмотреть, какие объемы продукции и по каким ценам поступают на местный рынок.

Предприятия, которые обеспечивают население доступными рыбными товарами, можно и нужно поддерживать и прямыми дотациями, и льготами, например в части налогообложения», – считает президент ассоциации.

Fishnews