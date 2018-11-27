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Заседание Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета. Фото пресс-службы Росрыболовства

Азовскому и Черному морям нужна промразведка

Несмотря на хорошее состояние запасов кильки и тюльки в Азово-Черноморском бассейне, их вылов остается низким. Участники научно-промыслового совета подчеркнули необходимость восстановления промразведки в регионе.

Заседание Азово-Черноморского научно-промыслового совета провел в Ростове-на-Дону заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Участие приняли представители органов исполнительной власти Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым, пограничных управлений ФСБ России, Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, АзНИИРХ, региональных филиалов Главрыбвода, а также нерестово-выростных хозяйств, рыборазводных заводов, отраслевых ассоциаций бассейна.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, на заседании подвели итоги добычи водных биоресурсов в Азовском и Черном морях за 10 месяцев 2018 г. и обсудили предложения по внесению изменений в бассейновые правила.

Руководитель территориального управления ФАР Игорь Рулев рассказал о договоренностях, достигнутых на 30-й сессии российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Стороны приняли решение о перераспределении количества тралов в пользу тюльки, сняв нагрузку с хамсы. «Это необходимая мера для сохранения запасов Азовского моря. Мы вообще предлагаем отказаться от тралов, так как они для Азовского моря губительны», – отметил Игорь Рулев.

Ученые АзНИИРХ выступили с докладом о состоянии сырьевой базы. Остается низким освоение кильки и тюльки при хорошем состоянии запасов. Рекомендованный вылов тюльки определен в объеме 60 тыс. тонн, а фактический вылов составляет около 10% при общей оценке запаса в 200 тыс. тонн. Участники заседания подчеркнули необходимость восстановления промысловой разведки в Черном и Азовском морях.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил разработать предложения по стабилизации ситуации с выловом в Азово-Черноморском бассейне.

Fishnews

  • Заседание Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заседание Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета. Фото пресс-службы Росрыболовства
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