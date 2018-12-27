27 декабря 2018 года

Новый краболов попробовал воду

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь». Судно, которое строится для группы компаний «Антей», предназначено для добычи и перевозки живого краба и по плану будет сдано заказчику уже летом.

На территории судостроительного завода «Пелла» 26 декабря прошла торжественная церемония спуска на воду нового судна для ГК «Антей». Краболов проекта 03070, получивший название «Русь», разрабатывался специально для промысла краба и его дальнейшей транспортировки в живом виде в RSW-танках. До этого судов такого назначения с нуля российские заводы, да и не только российские, никогда не строили.

«Весь современный краболовный флот мира – это бывшие или ярусные суда, или траловые суда, которые были дооборудованы или переоборудованы под краба», – заявил президент группы компаний «Антей» Иван Михнов. Он рассказал, что, хотя за основу был взят проект ярусного судна, его пришлось полностью переработать. В результате получилось действительно первое отечественное краболовное судно.

Символическую важность момента подчеркнул президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Он обратил внимание, что история краболовного флота в нашей стране началась в 1928 г.: «Тогда впервые на промысел вышел первый советский краболов, он так и назывался «Первый краболов». И вот спустя ровно 90 лет спускается на воду первый российский краболов».

«Сегодня мы творим историю», – согласился с коллегами президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он напомнил, что после распада Советского Союза рыбакам, чтобы вести промысел краба, приходилось закупать подержанные суда в Японии и Корее, что создавало проблемы с переоборудованием флота и предъявлением его регистру. «Думаю, этот знаменательный день станет большой вехой развития и гражданского судостроения, и крабового флота и залогом удачной работы рыбохозяйственного комплекса РФ», – добавил президент АРПП.

Крестной матерью краболова стала Ирина Михнова, которая с первой же попытки успешно разбила бутылку о носовую часть судна. Затем участники церемонии наблюдали, как «Русь», словно в замедленной съемке, буквально по сантиметру входила в ледяную воду, а спустя час заняла место у причальной стенки завода, где будет происходить ее достройка.

Стоимость судна длиной 50 м и водоизмещением более 1800 тонн составила около 15 млн евро. Оборудование на нем установлено полностью отечественное – за исключением главного и вспомогательного двигателей и морозильных компрессоров. По словам генерального директора ООО «Антей» Андрея Поломаря, на сегодняшний день готовность краболова уже превышает 50%.

«Окончание работ планируется в августе 2019 года. Фактически большую часть пути мы уже прошли. На судне установлена силовая линия, то есть основные механизмы – движители. Осталась электронная начинка, электрическая часть, интерьерная часть», – рассказал Андрей Поломарь корреспонденту Fishnews.

Опыт сотрудничества с верфью руководитель компании оценил положительно. «Больших нареканий нет. Есть отдельные моменты рабочего порядка, но в целом претензий нет. Строят ребята хорошо, качественно, – не скупился на похвалу Андрей Поломарь. – Нас слышат, задают вопросы, уточняют, потому что для заводчан это тоже первое судно такого профиля, безусловно, они и учатся параллельно».

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