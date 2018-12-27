27 декабря 2018 года

Рыбаки столкнулись со своеобразным толкованием правил

Особые условия учета уловов водных биоресурсов при доставке в живом, свежем или охлажденном виде – важная и полезная инициатива, однако рыбаки уже столкнулись с проблемами правоприменительной практики. Об этом рассказали в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

В этом году в правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна были предусмотрены особые возможности для судов, доставляющих уловы водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде. Они могут вести учет веса и видового состава уловов ВБР в промысловом журнале в местах доставки.

Такие условия предусмотрены как для промышленного, так и для прибрежного рыболовства.

В то же время в правила включили ряд ограничений для судов, которые хотят воспользоваться особыми возможностями. Так, не допускается добыча двумя и более пользователями с использованием одного судна, а также по двум и более разрешениям на вылов, предусматривающим добычу в разных районах.

Изменения, внесенные в правила рыболовства, – важная инициатива, которая была направлена на упрощение работы рыбаков, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Однако, обратил внимание руководитель объединения, возникли вопросы правоприменительной практики.

То, что в правилах предусмотрено как дополнительная возможность для промысловиков, контролирующие органы трактуют как обязанность. «Многие предприятия доставляют уловы водных биоресурсов в свежем либо охлажденном виде так же, как и раньше, с фиксацией информации в промысловом журнале до прихода судна к месту сдачи», – рассказал Fishnews президент АРПП.

Однако пограничные органы считают, что при этом должны соблюдаться ограничения, которые установлены для судов, решивших воспользоваться упрощенным учетом. В Приморском крае по этому поводу уже возбужден ряд административных дел, сообщил Георгий Мартынов.

На проблему руководитель ассоциации обратил внимание на заседании профильной рабочей группы при Генпрокуратуре.

Также АРПП подняла вопрос на совещании, которое проводил 25 декабря заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. На встрече было отмечено, что моменты, связанные с особыми условиями учета, нужно четко отразить в новых бассейновых правилах рыболовства.

Fishnews