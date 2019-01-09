09 января 2019 года

Иван Фетисов: Мы вышли на мировой уровень организации выставок

В прошлом году помимо насыщения рыбопродукцией внутреннего рынка от государства поступил запрос на удвоение стоимости рыбного экспорта. Решать эти, казалось бы, разнонаправленные задачи помогает грамотное использование отраслевых выставок.

«Сами выставочные площадки по всему миру одинаковы, а вот задачи, которые мы на них решаем, расходятся», - рассказывает генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

В Санкт-Петербурге самое главное - помочь накормить рыбой внутренний рынок. «В самом широком смысле - донести до людей, какую продукцию кто выпускает, свести в одной точке ретейл, отраслевые ассоциации, рыбопромышленные предприятия, переработку и оборудование, которое необходимо для технического обеспечения этого процесса. Это задача - и в принципе она уже выполняется - по созданию удобного пространства для диалога, где решаются все вопросы рыбной отрасли внутри России», - говорит собеседник журнала «Fishnews - Новости рыболовства».

У зарубежных площадок в Европе и Азии общая цель - увеличение экспорта. Еще два года назад Росрыболовство ориентировало рыбопромышленников на снижение поставок сырья на внешние рынки и повышение доли переработанной продукции. Это полностью укладывается в заданный президентом курс на увеличение экспортного потенциала страны.

«Сейчас мы в целом работаем над тем, чтобы начинать «раскачивать» отдельные рынки. Потому что куда-то приехать выставиться - это одна история. А вот целенаправленно исследовать рынок конкретной страны, например, Португалии, Испании, Бразилии, и понять, как его можно расшевелить и завоевать, - это уже гораздо интереснее», - считает руководитель ESG.

«Нужно искать пути, и новые рынки сбыта здесь - очень важная составляющая, особенно для новых видов продукции. В конце концов, за рубежом надо качать икру минтая, и не только в Корее и Японии, надо качать головы и хвосты палтуса, камбалу, макруруса, глубоководные виды крабов. И параллельно на внутреннем рынке нужно проводить грамотную маркетинговую политику, объясняя людям, что нужно есть рыбу и почему она стоит тех денег, которые за нее просят», - уверен Иван Фетисов.

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