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Министр промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ выступал в Госдуме в октябре. Фото пресс-службы Минпромторга

Депутаты предлагают подумать над развитием верфей Дальнего Востока

Госдума рекомендует правительству рассмотреть возможность разработки комплекса мер по обеспечению загрузки судостроительных и судоремонтных предприятий Дальневосточного федерального округа.

Об этом говорится в постановлении, принятом по итогам правительственного часа с главой Минпромторга: Денис Мантуров в октябре докладывал депутатам о реализации госполитики в сфере промышленности и торговли. Документ опубликован на сайте ГД.

Парламентарии предлагают правительству проинформировать Госдуму о выполнении инициатив, предусмотренных в постановлении, в весеннюю сессию, сообщает корреспондент Fishnews.

Как заявляли ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ, постройка рыбацкого флота – один из драйверов судостроения. При этом руководство страны не раз давало поручения по загрузке верфей Дальнего Востока. По итогам заседания «рыбной» подкомиссии, проходившего в декабре 2017 г., вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ставил задачу разработать комплекс мер, призванных помочь в повышении конкурентоспособности судостроения Дальнего Востока. Такое поручение давалось Минпромторгу совместно с Минвостокразвития, властями дальневосточных регионов и другими заинтересованными структурами.

В июле 2018 г. о поручении Юрия Трутнева по привлечению заказов на верфи ДФО сообщало Министерство по развитию Дальнего Востока.

Представители рыбопромышленного комплекса, в свою очередь, не раз указывали на проблемы конкурентоспособности дальневосточного судостроения. Бизнес-сообщество озвучивало планы по постройке в регионе краболовного флота, для выполнения заказов рыбопромышленников предполагалось создать верфь в Приморском крае. Однако постановление правительства о механизмах выделения инвестиционных квот на вылов краба до сих пор так и не вышло, а на планах по строительству флота уже сказываются предложения по перераспределению квот на аукционах.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккрабправительствосудостроение
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