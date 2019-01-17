17 января 2019 года

Илья Шестаков: Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Удержать объемы российского вылова на высоком уровне планируется с помощью ввода в промысел новых объектов, рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Уловы отечественных рыбопромышленников в прошедшем году превысили 5 млн тонн, это стало новым рекордом за последние 26 лет.

«Результата удалось добиться прежде всего благодаря труду наших рыбаков и действиям рыбопромышленных компаний, связанных в том числе с наращиванием мощностей по флоту, - отметил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью Fishnews. - Безусловно, в общий вылов серьезный вклад внесла рекордная лососевая путина, где в нашу пользу сыграло много факторов - и климатических, и гидрологических. И если учитывать, что пришла в большом количестве горбуша, а мы знаем, что этот вид лососевых наиболее быстро реагирует на меры регулирования и сохранения, то здесь большая заслуга и ученых, и инспекторов рыбоохраны. Последние годы нам действительно удалось находить оптимальный режим с точки зрения заполнения нерестилищ и соблюдения баланса интересов рыбопромышленников и воспроизводства».

Глава ведомства подчеркнул, что большую организационную работу проделали федеральные органы исполнительной власти - по снятию излишних ограничений. «Мы постепенно убираем все больше и больше барьеров, связанных с вопросами пересечения государственной границы, которые мы отрабатывали вместе с Погранслужбой и рыбаками, и с излишним администрированием в порту», - обратил внимание руководитель Росрыболовства.

Он отметил и работу координационных штабов в период каждой путины. «Мы с рыбаками плотно взаимодействовали по обеспечению вылова сардины-иваси и скумбрии, что повлияло на общий результат», - подчеркнул собеседник Fishnews.

Перспективы же, по его словам, есть, потому что мощности будут только прирастать. «Мы ожидаем, что с конца 2019 года – начала 2020 года начнут работать суда, которые строятся под инвестиционные квоты. Кроме того, у нас есть хороший задел по объектам, которые сейчас недоиспользуются, – это опять же пелагика, - заметил глава ведомства. - Многое будет зависеть в том числе от лососевой путины 2019 года. Будем надеяться, что положительную динамику нам удастся сохранить».

Руководитель ФАР добавил, что в наступившем году планируется ввести в ОДУ новые объекты по итогам научных исследований, проведенных по перспективным глубоководным видам. Это достаточно неплохие объемы, заверил он. Например, краб-стригун ангулятус, лимиты которого, возможно, в 2019 г. введут в общедопустимый улов, а в 2020 г. выставят на аукцион.

В целом ожидания достаточно хорошие, даже несмотря на наметившийся тренд на снижение по минтаю и по треске, сообщил Илья Шестаков. «Конечно, заместить треску для Северного бассейна будет достаточно сложно, поэтому на севере объемы добычи сократятся. Но мы считаем, что все-таки за счет новых объектов вполне возможно, что планку в 5 млн тонн нам удастся в следующем году сохранить, - резюмировал глава Росрыболовства. - Хотя это будет зависеть от множества факторов».

Полный текст интервью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.