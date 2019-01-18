18 января 2019 года

Александр Ефремов: Развить поставки можно уже в ближайшие годы

Увеличить рыбный экспорт помогут «неодуемые» объекты, марикультура и продвижение продукции глубокой переработки на рынок Китая, считает управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

В «майском» указе президент Владимир Путин поручил правительству разработать национальный проект по международной кооперации и экспорту. Предполагается нарастить несырьевые поставки. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что рыбное хозяйство вошло в число подотраслей с наибольшим экспортным потенциалом. На выставке «Золотая осень» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что стоимость экспорта рыбы и морепродуктов к 2024 г. может возрасти на 4,1 млрд долларов - до 8 млрд долларов.

Идеями о том, каким образом повышать отдачу от поставок и развивать экономику, с Fishnews поделился управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. Одним из необходимых шагов он считает увеличение добычи «неодуемых» объектов.

Российское рыболовство сегодня не осваивает огромное количество крайне востребованных для экспорта биоресурсов в нашей исключительной экономической зоне, напомнил представитель «Доброфлота». Прежде всего речь идет о двух основных объектах: это дальневосточная сардина (иваси), запасы которой наука оценивает в несколько миллионов тонн, и тихоокеанский кальмар, крайне востребованный в странах АТР.

«Цена на этого моллюска составляет 3 тыс. долларов за тонну, что значительно дороже всех известных массовых объектов промысла на Дальнем Востоке – трески, горбуши, кеты, не говоря уже о менее ценных», - обратил внимание эксперт.

Он отметил, что иваси и тихоокеанского кальмара отечественные рыбаки пока добывают мало из-за отсутствия технологий, опыта и компетенций, а самое главное – из-за финансовых рисков, связанных с организацией экспериментального промысла. Субсидирование этих затрат, хотя бы на топливо для экспериментального лова, позволило бы значительно увеличить экспортный потенциал отрасли за счет новых объектов, считает Александр Ефремов.

Также, по его мнению, увеличить рыбный экспорт можно с помощью марикультуры – прежде всего, дальневосточной. Для этого необходимо прежде всего создать эффективный инструмент борьбы с грабителями «морских огородов», подчеркнул управляющий группой компаний.

Еще одним ориентиром для наращивания поставок за рубеж Александр Ефремов видит рынок КНР. В Китай можно продавать гораздо больше продукции глубокой переработки, уверен эксперт. По его словам, для этого нужно устранить ряд барьеров со стороны Поднебесной, а также предусмотреть специальные субсидии для отечественных производителей.

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