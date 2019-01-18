Новости
Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ

Александр Ефремов: Развить поставки можно уже в ближайшие годы

Увеличить рыбный экспорт помогут «неодуемые» объекты, марикультура и продвижение продукции глубокой переработки на рынок Китая, считает управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

В «майском» указе президент Владимир Путин поручил правительству разработать национальный проект по международной кооперации и экспорту. Предполагается нарастить несырьевые поставки. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что рыбное хозяйство вошло в число подотраслей с наибольшим экспортным потенциалом. На выставке «Золотая осень» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что стоимость экспорта рыбы и морепродуктов к 2024 г. может возрасти на 4,1 млрд долларов - до 8 млрд долларов.

Идеями о том, каким образом повышать отдачу от поставок и развивать экономику, с Fishnews поделился управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. Одним из необходимых шагов он считает увеличение добычи «неодуемых» объектов.

Российское рыболовство сегодня не осваивает огромное количество крайне востребованных для экспорта биоресурсов в нашей исключительной экономической зоне, напомнил представитель «Доброфлота». Прежде всего речь идет о двух основных объектах: это дальневосточная сардина (иваси), запасы которой наука оценивает в несколько миллионов тонн, и тихоокеанский кальмар, крайне востребованный в странах АТР.

«Цена на этого моллюска составляет 3 тыс. долларов за тонну, что значительно дороже всех известных массовых объектов промысла на Дальнем Востоке – трески, горбуши, кеты, не говоря уже о менее ценных», - обратил внимание эксперт.

Он отметил, что иваси и тихоокеанского кальмара отечественные рыбаки пока добывают мало из-за отсутствия технологий, опыта и компетенций, а самое главное – из-за финансовых рисков, связанных с организацией экспериментального промысла. Субсидирование этих затрат, хотя бы на топливо для экспериментального лова, позволило бы значительно увеличить экспортный потенциал отрасли за счет новых объектов, считает Александр Ефремов.

Также, по его мнению, увеличить рыбный экспорт можно с помощью марикультуры – прежде всего, дальневосточной. Для этого необходимо прежде всего создать эффективный инструмент борьбы с грабителями «морских огородов», подчеркнул управляющий группой компаний.

Еще одним ориентиром для наращивания поставок за рубеж Александр Ефремов видит рынок КНР. В Китай можно продавать гораздо больше продукции глубокой переработки, уверен эксперт. По его словам, для этого нужно устранить ряд барьеров со стороны Поднебесной, а также предусмотреть специальные субсидии для отечественных производителей.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

НазадМетки: КНРвыставкадальний востоккальмаркитайправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

С промыслом иваси связываем особые надежды

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ)

Юрий АЛЕКСЕЕВ

В отраслевом законодательстве прибавилось вопросов

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

Все интервью

Личное мнение

Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ

Управляющий группой компаний «Доброфлот»

Александр ЕФРЕМОВ

Развить поставки можно уже в ближайшие годы

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

С обилием лососей – справились

Все материалы

Крупным планом

Судно «Восток-1»

Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами

Вопрос нехватки кадров технических специальностей зазвучал с новой силой

Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

20 июля на «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота

От квот до любительской рыбалки

Главный символ рыбного богатства Астрахани – осетр

Рыбный день по-астрахански

Все материалы

События

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.