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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Илья Шестаков: Авторы «крабовых» сюжетов не разобрались до конца

Действующая система мониторинга и межправительственные соглашения позволяют эффективно бороться с крабовым браконьерством, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним, перед Новым годом на федеральных телеканалах вышло несколько сюжетов с негативными оценками крабового бизнеса. В первую очередь речь шла о значительных объемах браконьерской добычи краба. О том, насколько на самом деле серьезна эта проблема, корреспондент Fishnews побеседовал с заместителем министра – руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым.

«Очевидно, что при подготовке сюжетов не разобрались до конца в положении дел в отрасли. Если говорить именно об отраслевой системе мониторинга, то, разумеется, система работает, и весьма эффективно, - подчеркнул глава ФАР. - На рыболовецких судах обязательно установлены технические средства контроля, капитаны ежесуточно подают судовые донесения о том, какой объем продукции выловили и переработали. В случае отключения ТСК капитан обязан сообщить об этом в Пограничную службу. И если пограничники видят, что вдруг кто-то отключил систему позиционирования, то всегда могут проконтролировать и узнать, что происходит. Немаловажно, что за намеренное отключение ТСК предприятию грозит лишение квот».

Илья Шестаков напомнил, что Россия заключила соглашения о противодействии ННН-промыслу с государствами – крупными потребителями российского краба. В первую очередь - с Южной Кореей, КНДР, Китаем и Японией. В портах этих стран судно может выгрузить только ту крабовую продукцию, на которую есть сертификаты законности происхождения, эти документы выдаются территориальными управлениями Росрыболовства на основании данных о вылове.

Отвечая на вопрос о законопроекте по крабовым аукционам (его ведомство должно представить в правительство до конца января), глава Росрыболовства отметил, что «еще есть время». Спрогнозировать дальнейшее развитие событий можно будет только исходя из принятого решения, подчеркнул Илья Шестаков.

Fishnews
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