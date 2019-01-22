22 января 2019 года

Валентин Балашов: Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Фальшивые сенсации - это проверенный метод подготовки общественного мнения к очередному переделу сфер влияния, власти и денег, убежден председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Отрасль продолжает реагировать на сюжеты, которые прошли по телевидению в конце декабря. Какие государственные механизмы сегодня используются для защиты водных биоресурсов и какие причины могут стоять за серией материалов в СМИ по «крабовой» тематике, в интервью Fishnews рассказал председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

«Кому-то нужны фальшивые сенсации - это проверенный метод подготовки общественного мнения к очередному переделу сфер влияния, власти и денег. В нашем случае фальсификация свелась к намеренному искажению рыбацкой реальности, в том числе отраслевых производственных и экономических показателей, событий и фактов. Кроме этого, была поставлена под сомнение национальная система организации и контроля морского рыболовства, а вместе с этим фактически дана «оценка» соответствующим российским федеральным ведомствам и службам», - считает он.

По мнению Валентина Балашова, цель - изменение законодательства о рыболовстве и передача бизнеса «новым игрокам», а именно - околовластной «московской группе». Инструмент решения вопроса – аукционы по продаже долей квот вылова рыбы и крабов.

Руководитель ассоциации прокомментировал и высказывания о браконьерстве на промысле. Суда оборудуются техническими средствами контроля (ТСК), позволяющими отслеживать местоположение, подается отчетность о результатах промысловой деятельности, обратил внимание собеседник Fishnews.

«На экранах мониторов государственные контролеры в любой момент могут видеть точное положение любого судна, где бы оно ни находилось, курс и даже скорость его движения. Если в течение календарного года судно прекращало подавать указанную информацию в общей сумме сорок восемь и более часов, то предприятие лишается квот. В этой части закон строг и технически прост в исполнении», - подчеркнул Валентин Балашов. Он также напомнил о международных договоренностях в сфере охраны водных биоресурсов.

«Море и порты уже как минимум 7-8 лет взяты под контроль, а немногочисленные случаи преступного промысла выявляются и пресекаются в установленном законом порядке. К сожалению, нарушители законов есть в любой сфере экономической деятельности. Однако из отчетов о результатах осуществления государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов не представляется возможным сделать вывод о массовом браконьерстве в море. Скорее наоборот, с каждым годом ситуация улучшается», - уверен председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна.

Сейчас готовится расширенное заседание Общественного совета при Росрыболовстве, другие мероприятия. Ситуацию изучают юристы, готовятся соответствующие официальные запросы. Экипажи судов и профсоюзы также не останутся в стороне», - заявил Валентин Балашов.

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