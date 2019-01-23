Новости
Добыча сайры на Дальнем Востоке

Профсоюз против образа рыбака-браконьера

На заседании Общественного совета при Росрыболовстве необходимо объективно рассмотреть телевизионные сюжеты, представляющие рыбаков нарушителями российского законодательства, считают в Приморской краевой организации профсоюза рыбного хозяйства.

Отраслевой профсоюз Приморья высказал свою позицию по поводу серии телевизионных материалов, в которых прозвучали обвинения в адрес рыбного бизнеса, в том числе добытчиков краба.

Сюжеты о том, что «в рыбной отрасли правит бал браконьерство», направлены на то, чтобы создать в обществе образ рыбаков как злостных нарушителей российского законодательства и вернуть распределение квот через аукционы, что с 2013 г. продвигает ФАС, считают в профсоюзной организации.

При этом в профсоюзе подчеркнули, что рыбаки работают в правовом поле, обеспечивая поступательное социально-экономическое развития отрасли. Отмечен рост вылова, внедрение новых технологий в рыбообработке, работа по обновлению флота.

Организация призвала Общественный совет при Росрыболовстве объективно рассмотреть телевизионные материалы «односторонней направленности о рыбаках как о браконьерах и нарушителях российского законодательства».

Напомним, что расширенное внеочередное заседание ОС при Росрыболовстве планируется провести 28 января на площадке Общественной палаты России. Ранее члены совета предложили провести расширенную экстренную встречу, для того чтобы отреагировать на обвинения, которые прозвучали в центральных СМИ. Отмечалось, что на заседании нужно прояснить ситуацию с государственным контролем промысла – для этого важно участие представителей Пограничной службы ФСБ России, Росрыболовства, Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и других задействованных в процессе структур.

Приморский отраслевой профсоюз неоднократно выражал свою позицию по поводу возвращения в отрасль аукционов. «Аукционы – это разорение для отрасли», - заявил Fishnews председатель приморской краевой организации Владимир Нагорный. Профсоюз ранее призвал судовые экипажи рыбопромысловых судов обратиться по проблемному вопросу к Владимиру Путину.

Fishnews
НазадМетки: ФАСкрабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

С промыслом иваси связываем особые надежды

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ)

Юрий АЛЕКСЕЕВ

В отраслевом законодательстве прибавилось вопросов

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Курилы наши. О чем разговор?

Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ

Управляющий группой компаний «Доброфлот»

Александр ЕФРЕМОВ

Развить поставки можно уже в ближайшие годы

Все материалы

Крупным планом

Судно «Восток-1»

Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами

Вопрос нехватки кадров технических специальностей зазвучал с новой силой

Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

20 июля на «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота

От квот до любительской рыбалки

Главный символ рыбного богатства Астрахани – осетр

Рыбный день по-астрахански

Все материалы

События

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.