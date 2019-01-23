23 января 2019 года

Профсоюз против образа рыбака-браконьера

На заседании Общественного совета при Росрыболовстве необходимо объективно рассмотреть телевизионные сюжеты, представляющие рыбаков нарушителями российского законодательства, считают в Приморской краевой организации профсоюза рыбного хозяйства.

Отраслевой профсоюз Приморья высказал свою позицию по поводу серии телевизионных материалов, в которых прозвучали обвинения в адрес рыбного бизнеса, в том числе добытчиков краба.

Сюжеты о том, что «в рыбной отрасли правит бал браконьерство», направлены на то, чтобы создать в обществе образ рыбаков как злостных нарушителей российского законодательства и вернуть распределение квот через аукционы, что с 2013 г. продвигает ФАС, считают в профсоюзной организации.

При этом в профсоюзе подчеркнули, что рыбаки работают в правовом поле, обеспечивая поступательное социально-экономическое развития отрасли. Отмечен рост вылова, внедрение новых технологий в рыбообработке, работа по обновлению флота.

Организация призвала Общественный совет при Росрыболовстве объективно рассмотреть телевизионные материалы «односторонней направленности о рыбаках как о браконьерах и нарушителях российского законодательства».

Напомним, что расширенное внеочередное заседание ОС при Росрыболовстве планируется провести 28 января на площадке Общественной палаты России. Ранее члены совета предложили провести расширенную экстренную встречу, для того чтобы отреагировать на обвинения, которые прозвучали в центральных СМИ. Отмечалось, что на заседании нужно прояснить ситуацию с государственным контролем промысла – для этого важно участие представителей Пограничной службы ФСБ России, Росрыболовства, Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и других задействованных в процессе структур.

Приморский отраслевой профсоюз неоднократно выражал свою позицию по поводу возвращения в отрасль аукционов. «Аукционы – это разорение для отрасли», - заявил Fishnews председатель приморской краевой организации Владимир Нагорный. Профсоюз ранее призвал судовые экипажи рыбопромысловых судов обратиться по проблемному вопросу к Владимиру Путину.

Fishnews