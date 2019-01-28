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Перед заседанием Общественного совета при Росрыболовстве на вопросы СМИ ответили глава ведомства Илья ШЕСТАКОВ и президент ВАРПЭ, председатель ОС Герман ЗВЕРЕВ

Илья Шестаков: Законопроект об аукционах еще будет возможность обсудить

Проект закона о крабовых аукционах уже есть, но еще не вынесен для широкого обсуждения, подтвердил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он заверил, что документ будет рассматриваться не только кулуарно.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков ответил на вопросы СМИ перед внеочередным расширенным заседанием Общественного совета при ФАР. Встречу, напомним, решено было созвать для обсуждения тех обвинений, которые прозвучали в адрес предприятий отрасли и системы контроля в ней по федеральным телеканалам. На вопросы журналистов также отвечал президент ВАРПЭ, председатель общественного совета Герман Зверев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках пресс-подхода был задан целый ряд вопросов по аукционам. Илья Шестаков заявил, что сейчас обсуждается «только возможность введения распределения квот на вылов краба через аукционную систему, причем это какой-то определенный процент». Глава Росрыболовства отметил, что это позволило бы обеспечить дополнительный вклад в бюджет страны. Но рассматриваются и альтернативные источники поступлений – за счет повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами (для этого предполагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ). «Сейчас ставки составляют порядка 1,5-2 миллиардов, мы предполагаем, что эта сумма может возрасти до 10 млрд рублей в год, именно только по ставкам сбора. Это неналоговые поступления, которые дают рыбаки в бюджет РФ», - рассказал руководитель Росрыболовства.

Отвечая на вопрос о негативном отношении рыбаков к аукционам, Илья Шестаков признал, что не всегда позиции госоргана и бизнеса совпадают. «Мы все-таки действуем как регулятор отрасли, мы действуем в интересах государства. Это в первую очередь», - заявил руководитель ФАР.

Законопроект о крабовых аукционах уже есть, однако он еще не вынесен для широкого обсуждения, рассказал Илья Шестаков. Но документ будет рассматриваться не только кулуарно, пообещал глава федерального агентства. Еще есть площадка Госдумы, где проект будет рассматриваться до вынесения на голосование, напомнил руководитель Росрыболовства. «Я думаю, у нас еще достаточно много процедур для того, чтоб мы смогли все вместе пообсуждать его профессионально и предметно», - сказал о законопроекте глава ведомства.

Говоря о нынешней системе, Илья Шестаков назвал ее понятной и рабочей. Исторический принцип предусматривается во многих странах со значимым рыболовством. «Есть где-то и симбиоз с аукционной системой, и мы здесь тоже не видим ничего страшного. По определенным, наверное, видам квот такая система вполне допустима», - высказал точку зрения руководитель ФАР. Причем речь идет о возложении на победителей торгов обязательства строить флот для добычи краба.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства также прокомментировал телесюжеты с негативными оценками рыбного бизнеса. Илья Шестаков призвал СМИ более объективно оценивать результаты отрасли. Как и ранее в интервью Fishnews, глава ведомства заявил, что авторам материалов нужно было лучше разобраться в ситуации. «Можно было бы спросить у нас: что происходит в отрасли? Как выстроена система контроля за оборотом водных биоресурсов? Какие у нас действуют соглашения с иностранными государствами в части контроля по доставке уловов из РФ? Как работает система позиционирования судов и контроля?» - перечислил направления, которые следовало бы учесть, руководитель Росрыболовства.

Он добавил, что работа по развитию контроля будет продолжена. На многих судах уже применяется электронный промысловый журнал (ЭПЖ), будут оформляться электронные разрешения на вылов.

«Мы обсуждаем также с отраслевым сообществом то, чтобы ужесточить меры контроля для определенных видов судов – это введение видеофиксации на промысловой палубе, это внедрение электронных весов», - рассказал Илья Шестаков.

Fishnews
НазадМетки: варпэкрабросрыболовство
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