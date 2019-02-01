01 февраля 2019 года

Законопроект о крабовых квотах изучат в Счетной палате

Проект изменений в закон о рыболовство, предусматривающий введение аукционов по крабовым квотам, снят с повестки дня заседания комиссии правительства по законопроектной деятельности 4 февраля.

1 февраля предложения Минсельхоза по крабовым аукционам рассматривались на совещании по подготовке ближайшего заседания комиссии по законопроектной деятельности, которое провел замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов. Законопроект представил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В ходе заседания председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, президент ВАРПЭ Герман Зверев обратил внимание, что законопроект не прошел ни одну из предусмотренных постановлениями правительства процедур общественного обсуждения, включая процедуру оценки регулирующего воздействия подобных документов.

«Законопроект оказывает влияние не только на рыбопромышленные предприятия, но и на финансово-кредитные учреждения, которые кредитуют компании, занимающиеся промыслом краба. Финансовое состояние предприятий, которые будут лишены половины закрепленного за ними ресурса, существенно ухудшится и повлияет на их способность обслуживать кредиторскую задолженность в размере 35 млрд рублей», - изложил он позицию РСПП.

Герман Зверев также подчеркнул, что аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс в официальном ответе на запрос президента РСПП Александра Шохина указал на необоснованность и несогласованность со Счетной палатой методики прогноза доходов федерального бюджета от аукционов, которую использовало Росрыболовство в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Как стало известно Fishnews, по итогам совещания дано поручение направить проект закона о крабовых аукционах в Счетную палату и организовать его общественное обсуждение.

О чем законопроект

Напомним, что поручение о крабовых аукционах было предусмотрено дорожной картой, которую правительство утвердило в августе по предложениям Федеральной антимонопольной службы. Это стало новым витком ситуации, всколыхнувшей отрасль в ноябре 2017 г.

Законопроект, предложенный Министерством сельского хозяйства, предусматривает введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Распределять такие лимиты предполагается по итогам аукционов. При этом договоры о закреплении и предоставлении доли квоты будут предусматривать обязательства по строительству объектов на территории РФ. Перечень таких объектов, по замыслу авторов законопроекта, установит правительство.

Причем если право на добычу по инвестквотам в отношении других видов водных биоресурсов предоставляется на 15 лет, то по квотам добычи крабов в инвестиционных целях регулятор предложил более короткий срок - 10 лет.

Текст законопроекта о крабовых аукционах размещен на сайте Fishnews.

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