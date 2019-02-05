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Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ

Сергей Несветов: Законопроект о крабовых аукционах искажает идею инвестквот

Вместо принятия нового закона о квотах вылова краба в инвестиционных целях нужно реализовать потенциал, который уже предусмотрен правовой базой, уверен исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов.

В 2017 г. в России была запущена программа инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов – в рамках изменений, внесенных в 2016 г. в федеральный закон о рыболовстве. Распоряжением от 20 апреля 2017 г. № 764 правительство установило, что с 2018 г. механизм инвестквот будет распространен на крабов Дальневосточного и Северного бассейнов. Однако постановление правительства, которое бы определило требования к судам для получения долей квот и урегулировало другие вопросы, так и не вышло.

Новый законопроект, предложенный Минсельхозом, исключает краба из общей программы инвестиционных квот, обратил внимание исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. Между тем Росрыболовство весьма позитивно оценивает этот инструмент, напомнил представитель консорциума.

Регулятор предложил ввести специальные квоты добычи крабов в инвестиционных целях. «Вопрос: зачем? Не лучше ли в рамках той программы, которая уже есть, предусмотреть инвестиционные квоты вылова краба, как это и задумывалось изначально», – прокомментировал «крабовую инициативу» собеседник Fishnews.

Сергей Несветов обратил внимание, что право на добычу планируется предоставлять до того, как будут введены в действие объекты инвестиций. По другим видам водных биоресурсов требования в действующем законодательстве иные. «Тот механизм, который закреплен в программе инвестиционных квот сейчас, является принципиальным: сначала объект инвестиций – потом квота», – подчеркнул исполнительный директор СЗРК. Согласно законопроекту, получается, что можно предусмотреть график реализации проекта на 10 лет, осваивать квоту, а потом сказать, что с инвестициями не сложилось и отправиться на новый аукцион, отметил Сергей Несветов.

«Это дискредитирует саму идею инвестиционных квот. Это, по сути, раздача квот без гарантий инвестиций», – считает представитель консорциума.

Он напомнил, что предприятия ждали выхода постановления о требованиях к объектам инвестиций по крабу. У СЗРК были планы по закладке в России 10 судов-краболовов, однако эти проекты пришлось поставить на паузу. «Ждем окончательного решения, если инвестквоты будут в том виде, как сейчас, то мы возобновим эти контракты», – заявил Сергей Несветов.

Представитель консорциума отметил: очень важно, что проект закона о крабовых аукционах выставили для оценки регулирующего воздействия (ОРВ). «Однако удивляют сроки: для обсуждения резонансного законопроекта, вызвавшего бурю возмущения во всех приморских регионах, кардинально меняющего всю систему регулирования в рыбопромышленной отрасли, отвели всего 15 рабочих дней! Инициаторы изменений делают все возможное, чтобы максимально ускорить введение аукционов, не считаясь с мнением рыбаков», – полагает исполнительный директор СЗРК.

Fishnews
НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
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