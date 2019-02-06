06 февраля 2019 года

Минтай Аляски может «зарыть топор войны»

Новый гендиректор Ассоциации производителей минтая на Аляске (Genuine Alaska Pollock Producers, GAPP) Крейг Моррис не видит необходимости продолжать атаки на российскую рыбу. Однако окончательное решение пока не принято.

Крейг Моррис дал интервью порталу Undercurrent News. Глава ассоциации отметил, что вступил в должность недавно, поэтому не готов объявить о новой маркетинговой стратегии GAPP. Однако руководитель отраслевого объединения поделился своим видением ситуации и часть беседы посвятил вопросам конкуренции с российскими производителями, сообщает корреспондент Fishnews.

Спикер обратил внимание, что РФ осуществляет большие инвестиции в рыболовецкий флот. Поэтому, по мнению Крейга Морриса, разница в качестве продукции двух стран за ближайшие 5-10 лет может существенно уменьшиться. В этой связи гендиректор ассоциации выразил сомнение в необходимости инвестиций миллионов долларов в разграничение американского и российского минтая, если в конце кампании окажется, что выбранный для нее способ не имеет никакого смысла.

Недавно GAPP приложила большие усилия, чтобы в Конгрессе Соединенных Штатов приняли законопроект, закрывающий некоторые дыры в правилах Министерства сельского хозяйства США. Теперь школы могут закупать для питания учащихся только продукты американского происхождения. По словам Крейга Морриса, ассоциация считает это одной из побед над российскими конкурентами.

Пока не ясно, продолжится ли затянувшаяся борьба с российским минтаем при новом генеральном директоре GAPP. Крейг Моррис, исходя из своего богатого опыта в мясной отрасли США, отметил, что критическое отношение к другим продуктам может дать обратный эффект. По словам главы ассоциации, все решения будут зависеть от ее совета директоров.

Fishnews