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«Приморская рыболовная компания» привезла продукцию завода в Невельске на выставку «Продэкспо»

Сахалинские деликатесы завоевывают российский рынок

«Приморская рыболовная компания» постепенно расширяет ассортимент завода в Невельске. На выставку «Продэкспо» сахалинцы помимо уже известных публике суповых наборов с морепродуктами привезли боковник в маринаде и закуски из соленой рыбы.

На стенде Невельского комплекса по переработке морепродуктов на выставке «Продэкспо», которая в эти дни проходит в столице, внимание сразу привлекают витрины с яркими упаковками. Никаких смерзшихся рыбин, замороженных с головой и хвостом, – вся продукция очищена, нарезана на порции, подготовлена к тому, чтобы немедленно отправиться на стол, в кастрюлю или на сковороду.

«Нам уже сказали, что выглядим, как в магазине. Так мы к этому и стремились», - смеется руководитель предприятия Иван Дарькин.

На заводе, построенном полтора года назад в Невельске, осваивают все новые виды продукции. Начинали с фирменных «Супчиков по-сахалински» – сейчас их выпускают четыре разновидности, и технологи уже вовсю колдуют над пятой. Другие продукты тоже постоянно совершенствуются – где-то меняется упаковка, где-то корректируется навеска – все для удобства потребителя.

На выставке впервые показали новую серию боковников в маринаде. «Сегодня мы так делаем и окуня, и терпуга, и даже кету. Это практически идеальная заготовка. Никакого контакта с рыбой нет. Достали пакет с маринадом, в духовку его закинули, если дома находитесь, а если на природе, то на гриль, 10-15 минут – и все готово», – отзывается о новинке начальник комплекса.

Мясо краба, северные креветки, пельмени с рыбой и морепродуктами, запаянные в вакуумные пакеты стейки кеты и филе, кальмар шинкованный и тушкой, рыбные палочки – деликатесов на стенде с избытком. Хотя для некоторых позиций, таких как трубач, в регионах, далеких от моря, нужна скорее не реклама, а ликбез по правильной кулинарной обработке.

«Сырье полностью свое – для нас это принципиальная позиция: сами добыли, сами доставили на берег и сами же переработали, – рассказал Fishnews директор завода. – Из покупного здесь вообще ничего нет. Только объекты, на которых работает флот компаний, входящих в наш холдинг».

Еще одной новинкой от ПРК на «Продэкспо» стали закуски из соленой рыбы. «Мы попробовали делать ломтики терпуга. Эту рыбу не каждый понимает, ведь в основном у нас в соленом виде знают либо сельдь, либо лосося. А с терпугом получился идеальный вкус. И естественно, сделали кету малосоленую. Это классика жанра, но мы тоже с этим поиграли немного, и по вкусу она отличается. Не забывайте, что у нас и кета на самом деле не совсем обычная – рыбновская, у нее большие размеры, другая консистенция мяса и, соответственно, вкусовые качества», – говорит представитель компании.

Сейчас продукцию невельского завода можно встретить далеко за пределами Сахалина. География поставок неуклонно растет – Владивосток, Камчатка, Москва и даже Мурманск, хотя казалось бы и краба, и рыбы на Северном бассейне и своих хватает. «Сейчас по Сибири хочется отработать, – делится планами Иван Дарькин. - Как минимум Новосибирск освоить, а дальше – как пойдет. Если получится, то можно сказать, страну мы хотя бы частично охватили».

Выставка «Продэкспо» продолжит работу в столице до 15 февраля. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • «Приморская рыболовная компания» привезла продукцию завода в Невельске на выставку «Продэкспо»
  • Вся продукция подготовлена к тому, чтобы немедленно отправиться на стол, в кастрюлю или на сковороду
  • Фирменных «Супчиков по-сахалински» сейчас выпускают четыре разновидности
  • На выставке впервые показали новую серию боковников в маринаде
  • На заводе изготавливают и пельмени с рыбой и морепродуктами, рыбные палочки и другие деликатесы
  • Деликатесов на стенде с избытком
  • Витрины с яркими упаковками сразу привлекли внимание посетителей
  • Шинкованный кальмар тоже входит в ассортимент Невельского комплекса
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