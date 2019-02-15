15 февраля 2019 года

Изменения закона о госгранице добавили рыбакам проблем

Вступившие в силу с 27 января поправки в закон о госгранице сразу же негативно отразились на рыболовстве, отмечает президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Напомним, что с 27 января вступили в силу изменения закона в части порядка пересечения государственной границы на море. При подготовке этих поправок особый резонанс вызвал вводимый законодателем запрет на перегрузку продукции из водных биоресурсов в «районах укрытия» во внутренних морских водах и территориальном море судам с «закрытой» границей – в непогоду они смогут воспользоваться такой возможностью лишь для перегрузки уловов водных биоресурсов.

При этом с января 2019 г. под уловами ВБР согласно законодательству понимаются «водные биоресурсы, извлеченные (выловленные) из среды обитания». В результате рыба, прошедшая даже минимальную обработку, приобретает статус рыбной продукции и под исключение не попадает.

«Стремясь не допустить введение в национальное законодательство дискриминационной нормы для рыбаков, отраслевые ассоциации и предприятия обращались в Правительство РФ, Госдуму и Совет Федерации. Рыбаков не услышали, нам рассказывали о том, что никаких негативных последствий не будет, что изменения вносятся во благо рыболовства, правда пообещали наладить мониторинг правоприменения в этой части», – заявил Fishnews президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

В итоге был получен законодательный запрет на проведение технической операции, необходимость и очевидность которой, казалось бы, не должна была вызывать сомнений.

«Со вступлением названных изменений в законную силу мы уже получили негативную практику, – сообщил руководитель объединения. – Одно из предприятий, входящих в АЯП, 1 февраля направило нам обращение о том, что запрет перегруза существенно ухудшил его положение, лишив возможности перегружать продукцию при неблагоприятных погодных условиях. В дальнейшем об этом же заявили и другие предприятия ассоциации».

Вячеслав Бычков также обратил внимание, что, согласно изменениям, перечень и границы районов перегрузки уловов должно было установить правительство, однако до сих пор оно этого не сделало. «Вроде есть законодательная норма, что улов можно перегружать, но районы не определены, так что фактически получается, что нельзя, – рассказал глава ассоциации. – Можно ли руководствоваться прежними правительственными актами касательно районов перегруза, я не знаю, – это вопрос спорный. Возможно, нет, поскольку это новая норма».

Президент АЯП отметил, что этот вопрос активно обсуждается в Федеральном агентстве по рыболовству. «И мы, и ВАРПЭ неоднократно поднимали эту тему, и, мы видим, что Росрыболовство занимает позицию в защиту интересов рыбаков, ищет пути решения, – рассказал Вячеслав Бычков. – Более того, 14 февраля на объединенном штабе промысловых путин замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что по оценке Минсельхоза и Росрыболовства внесенные в законодательство о госгранице изменения не могут и не должны нести в себе запрет на проведение перегрузов рыбной продукции в «районах укрытия». Возможно, имеют место разные взгляды отраслевого регулятора и контрольных органов на прочтение и применение этой нормы. Но отрадно, что руководство Росрыболовства намерено добиться решения вопроса в той постановке, как об этом просят рыбаки.

По нашей оценке, если с пограничниками не будет достигнуто взаимопонимания по этой теме, то следует оперативно выходить на принятие поправок в закон о рыболовстве. В действующее определение рыболовства («деятельность по добыче водных биоресурсов – по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов») нужно добавить упоминание о перегрузах рыбной продукции. Вроде бы игра слов, но в законе это должно появиться. Я полагаю, что у отраслевого сообщества позиция по этому вопросу общая».

Fishnews