19 февраля 2019 года

Дальнему Востоку готовят новые правила рыболовства

Проект новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна вызвал большое количество вопросов. Подготовку документа в Москве обсудила рабочая группа.

Напомним, что правила рыболовства для Дальневосточного бассейна планируется полностью перевыпустить. В конце декабре на сайте regulation.gov.ru был размещен проект этого важнейшего для рыбаков документа. Отраслевые объединения заявили о необходимости серьезной доработки документа.

Сейчас Росрыболовство сообщило об итогах серии заседаний рабочей группы по обсуждению новых правил. Встречи провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В рабочую группу входят представители рыбопромышленных ассоциаций, органов власти дальневосточных регионов и других заинтересованных ведомств, рыбохозяйственных институтов.

«Поправки вносятся в правила в связи с изменениями законодательства, запросами участников отрасли и в целом необходимостью применения мер по повышению эффективности промысла», – заявили в пресс-службе федерального агентства.

Петр Савчук поручил в кратчайшие сроки обобщить все предложения с учетом состоявшихся обсуждений. Как рассказал Fishnews один из участников обсуждений, обобщенные предложения уже переданы для рассмотрения. В Росрыболовстве планируется провести итоговое расширенное обсуждение проекта документа.

Fishnews