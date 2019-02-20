Новости
Согласие Минприроды позволит использовать под «морские огороды» не менее 80 тыс. га акваторий

Минприроды вселило в аквафермеров «осторожный оптимизм»

В Минприроды России готовы согласовать осуществление аквакультуры в границах ООПТ Приморского края при соблюдении ряда условий. Согласие министерства позволит использовать под «морские огороды» не менее 80 тыс. га акваторий.

Прорывное решение в застарелом конфликте вокруг ООПТ было озвучено на совещании, которое в формате видеоконференции между Москвой, Владивостоком и Хабаровском провел первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Тырцев. Обсуждение проходило в рамках исполнения поручений, которые дал вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает корреспондент Fishnews. Позицию Минприроды России озвучил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Юрий Фирсов. Ранее именно Министерство природных ресурсов было основным противником осуществления марикультуры в границах региональных ООПТ.

Юрий Фирсов сообщил, что в декабре-январе министерство сделало запросы в экспертные организации о возможности осуществления марикультуры в границах региональных ООПТ Приморского края. «Мы получили восемь заключений от науки», – рассказал он. Из них пять о том, что осуществление марикультуры возможно при соблюдении определенных требований в области охраны окружающей среды; два института воздержались, поскольку у них отсутствуют наработки в этой области; и один институт сообщил, что вопрос требует отдельной проработки.

Представитель Минприроды отметил, что на основании заключений экспертных организаций его ведомство пришло к выводу, что осуществление марикультуры в границах региональных ООПТ Приморского края возможно при соблюдении ряда условий. «В принципе нас это устраивает, – сказал Юрий Фирсов. – Самое главное, чтобы там было, во-первых, прохождение государственной экологической экспертизы, во-вторых, научное сопровождение. И еще ряд моментов, связанных с ограничением негативного воздействия. Например, это исключение использования удобрений, лекарственных средств, химических веществ».

Присутствовавший на заседании врио вице-губернатора Приморья Александр Костенко заверил, что краевые власти готовы внести необходимые поправки в проект соответствующего постановления.

Как сообщил заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Дмитрий Чернышев, в настоящее время в Приморском крае рыбоводными участками занято порядка 70 тыс. га акваторий. Решение проблемы с ООПТ даст дополнительно не менее 80 тыс. га акваторий, наиболее пригодных для марикультуры. Дмитрий Чернышев также отметил, что инвестиции аквафермеров составляют примерно 1,5 млн рублей на каждый гектар акватории.

По словам заведующего отделом воспроизводства морских гидробионтов Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Виктора Дзизюрова, наличие «морских огородов» ООПТ не только не мешает, но и способствует восстановлению природных популяций гребешка и трепанга.

«Мне результаты совещания, проведенного Минвостокразвития, внушают осторожный оптимизм, – сказал после заседания председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. – Есть надежда на развязку сложившейся негативной для развития отрасли Приморского края ситуации.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравладивостокдальний востокмосква
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Все интервью

Личное мнение

Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

Александр ФОМИН

Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

Все материалы

Крупным планом

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

В ответ на обвинения, прозвучавшие с телеэкранов, представители рыбного бизнеса решили пообщаться со СМИ и прояснить ситуацию

Рыбаки наносят ответный удар

Все материалы

События

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.