20 февраля 2019 года

Минприроды вселило в аквафермеров «осторожный оптимизм»

В Минприроды России готовы согласовать осуществление аквакультуры в границах ООПТ Приморского края при соблюдении ряда условий. Согласие министерства позволит использовать под «морские огороды» не менее 80 тыс. га акваторий.

Прорывное решение в застарелом конфликте вокруг ООПТ было озвучено на совещании, которое в формате видеоконференции между Москвой, Владивостоком и Хабаровском провел первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Тырцев. Обсуждение проходило в рамках исполнения поручений, которые дал вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает корреспондент Fishnews. Позицию Минприроды России озвучил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Юрий Фирсов. Ранее именно Министерство природных ресурсов было основным противником осуществления марикультуры в границах региональных ООПТ.

Юрий Фирсов сообщил, что в декабре-январе министерство сделало запросы в экспертные организации о возможности осуществления марикультуры в границах региональных ООПТ Приморского края. «Мы получили восемь заключений от науки», – рассказал он. Из них пять о том, что осуществление марикультуры возможно при соблюдении определенных требований в области охраны окружающей среды; два института воздержались, поскольку у них отсутствуют наработки в этой области; и один институт сообщил, что вопрос требует отдельной проработки.

Представитель Минприроды отметил, что на основании заключений экспертных организаций его ведомство пришло к выводу, что осуществление марикультуры в границах региональных ООПТ Приморского края возможно при соблюдении ряда условий. «В принципе нас это устраивает, – сказал Юрий Фирсов. – Самое главное, чтобы там было, во-первых, прохождение государственной экологической экспертизы, во-вторых, научное сопровождение. И еще ряд моментов, связанных с ограничением негативного воздействия. Например, это исключение использования удобрений, лекарственных средств, химических веществ».

Присутствовавший на заседании врио вице-губернатора Приморья Александр Костенко заверил, что краевые власти готовы внести необходимые поправки в проект соответствующего постановления.

Как сообщил заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Дмитрий Чернышев, в настоящее время в Приморском крае рыбоводными участками занято порядка 70 тыс. га акваторий. Решение проблемы с ООПТ даст дополнительно не менее 80 тыс. га акваторий, наиболее пригодных для марикультуры. Дмитрий Чернышев также отметил, что инвестиции аквафермеров составляют примерно 1,5 млн рублей на каждый гектар акватории.

По словам заведующего отделом воспроизводства морских гидробионтов Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Виктора Дзизюрова, наличие «морских огородов» ООПТ не только не мешает, но и способствует восстановлению природных популяций гребешка и трепанга.

«Мне результаты совещания, проведенного Минвостокразвития, внушают осторожный оптимизм, – сказал после заседания председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. – Есть надежда на развязку сложившейся негативной для развития отрасли Приморского края ситуации.

Fishnews