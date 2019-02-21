21 февраля 2019 года

За здоровье Волги и Байкала будет отвечать Алексей Цыденов

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов стал руководителем подгруппы «Экологическая реабилитация водных объектов» рабочей группы Госсовета России. Этот блок будет заниматься проектами оздоровления Байкала, Волги и Телецкого озера.

Первое заседание рабочей группы Государственного совета России «Экология и природные ресурсы» прошло 19 февраля. Участники встречи утвердили состав шести подгрупп по направлениям работы над национальным проектом «Экология».

Руководителем подгруппы «Экологическая реабилитация водных объектов» утвердили главу Республики Бурятия Алексея Цыденова. Вверенная ему подгруппа будет заниматься проектами экологического оздоровления и сохранения уникальных водных систем озера Байкал, Волги и озера Телецкое, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Разработать национальные проекты по 12 направлениям поручил правительству президент Владимир Путин в своем «майском» указе. В январе Минприроды опубликовало паспорт нацпроекта «Экология». Четыре федеральных проекта в составе документа имеют отношение к вопросам сохранения и пополнения запасов водных биоресурсов. Это «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие биологического туризма». В частности, предусмотрены расчистка водоемов, выпуски рыбной молоди.

В декабре 2018 г. президент подписал распоряжение о создании 16 рабочих групп Государственного совета, в том числе по направлению «Экология и природные ресурсы». Каждая группа должна проводить анализ и давать оценку реализации региональных проектов, готовить предложения по совершенствованию деятельности органов власти субъектов РФ, находить и распространять лучшие практики государственного и муниципального управления.

Рабочие группы сформированы и начали свою работу на постоянной основе с 1 февраля.

Fishnews