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В Seafood Expo Russia 2019 примут участие мировые лидеры судостроения и судоремонта

Санкт-Петербург станет площадкой морских технологий

Seafood Expo Russia 2019 соберет лидеров судостроения из России, Прибалтики, Нидерландов, Польши, Турции и других стран. Они представят весь спектр услуг по проектированию, строительству, оснащению и ремонту рыбопромыслового флота.

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia 2019) пройдет с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге в тандеме с III Международным рыбопромышленным форумом. Оператор выставки – Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

В этом году значительную часть экспозиции займут российские и зарубежные предприятия судостроения и судоремонта. В Северную столицу приедет ряд ключевых игроков мировой судостроительной отрасли.

Впервые в Seafood Expo Russia примет участие Объединенная судостроительная корпорация - крупнейший государственный холдинг, в который входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий. На базе ОСК консолидирована большая часть отечественных судостроительных мощностей.

С отдельными стендами на выставке выступят ленинградский судостроительный завод «Пелла», Невский судостроительный и судоремонтный завод, СК «АК Барс». Среди иностранных участников услуги в этой сфере рыбакам предложат крупнейший судостроительный концерн Балтики BLRT Group, нидерландский холдинг Damen, турецкий Tersan, польский Remontowa и другие.

Высокий интерес со стороны судостроителей связан в том числе с программой обновления средне- и малотоннажного флота, которая сейчас разрабатывается Росрыболовством совместно с Минпромторгом. «Мы рассчитываем на высокую деловую активность в этом разделе выставки», - заявил Fishnews генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Сегмент производителей судового оборудования традиционно возглавят зарубежные компании. Исландская компания Marel продемонстрируют высокотехнологические решения для рыбопереработки. Норвежские участники из RAPP Marine представят инновации в палубном оснащении. Японский производитель Yanmar покажет судовые двигатели и генераторы, а норвежская Simrad и турецкая Elkon поделятся новинками в морской электронике.

Российские инженеры тоже не останутся в стороне. С отечественными достижениями в радионавигации участников и гостей выставки познакомят «Симбия» и «НТИ». А современные высокоэффективные орудия лова представит традиционный участник Seafood Expo Russia - калининградская компания «Фишеринг сервис».

Fishnews
НазадМетки: выставкаросрыболовствосудостроение
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